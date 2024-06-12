Сказ у тварин — що потрібно знати та як уберегтися

Сказ у собаки. Фото: passporthealthusa.com

Днями в Київській області виявлено сказ у домашнього кота, а в одному з селищ Волині терміново вводять карантин через аналогічні причини. Що таке сказ та як від нього убезпечити себе та домашніх улюбленців.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Як розпізнати хвору на сказ тварину

Головна ознака сказу у тварин — зміна поведінки.

Дикі тварини втрачають обережність, з'являються в населених пунктах, нападають на людей та тварин.

Домашні тварини не приймають звичайної їжі, стають неспокійними, потім — агресивними.

Часто з рота тече слина. Буйний період триває кілька днів, після чого розвивається параліч і смерть.

Слина хворої тварини містить в собі вірус ще за 10 днів до появи перших ознак захворювання.

Як передається інфекція

Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої тварини через:

укус;

подряпину та мікроушкодження шкіри;

потрапляння слини на слизові оболонки.

Фото: cordis.europa.eu

Профілактика сказу

Регулярно вакцинуйте свійських тварин.

Уникайте контактів із потенційно небезпечними тваринами.

Не торкатися диких чи безпритульних тварин.

Стережіться безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі до вас підійти.

Медична допомога після укусу

Якщо вас укусила чи обслинила тварина, негайно зверніться до лікаря.

Якщо тварина домашня, попросіть власника надати документи, що підтверджують її щеплення.

Поки чекаєте лікаря, ретельно промийте рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран або іншими засобами (70% спиртом або 5% розчином йоду), що нейтралізують вірус.

Сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу пройти курс антирабічних щеплень.

Самовільно припиняти лікування чи порушувати режим поведінки під час нього неприпустимо.

Фото: camdencounty.com

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