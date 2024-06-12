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Як розпізнати сказ у тварини — що робити та як убезпечитися

12 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Сказ у тварин — що потрібно знати та як уберегтися
Сказ у собаки. Фото: passporthealthusa.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Днями в Київській області виявлено сказ у домашнього кота, а в одному з селищ Волині терміново вводять карантин через аналогічні причини. Що таке сказ та як від нього убезпечити себе та домашніх улюбленців.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Як розпізнати хвору на сказ тварину

  • Головна ознака сказу у тварин — зміна поведінки.
  • Дикі тварини втрачають обережність, з'являються в населених пунктах, нападають на людей та тварин.
  • Домашні тварини не приймають звичайної їжі, стають неспокійними, потім — агресивними.
  • Часто з рота тече слина. Буйний період триває кілька днів, після чого розвивається параліч і смерть.
  • Слина хворої тварини містить в собі вірус ще за 10 днів до появи перших ознак захворювання.

Як передається інфекція

Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої тварини через:

  • укус;
  • подряпину та мікроушкодження шкіри;
  • потрапляння слини на слизові оболонки.

 

Як розпізнати сказ у тварини — що робити та як убезпечитися - фото 1
Фото: cordis.europa.eu

Профілактика сказу

  • Регулярно вакцинуйте свійських тварин.
  • Уникайте контактів із потенційно небезпечними тваринами.
  • Не торкатися диких чи безпритульних тварин.
  • Стережіться безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі до вас підійти.

Медична допомога після укусу

  • Якщо вас укусила чи обслинила тварина, негайно зверніться до лікаря.
  • Якщо тварина домашня, попросіть власника надати документи, що підтверджують її щеплення.
  • Поки чекаєте лікаря, ретельно промийте рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран або іншими засобами (70% спиртом або 5% розчином йоду), що нейтралізують вірус.
  • Сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу пройти курс антирабічних щеплень.
  • Самовільно припиняти лікування чи порушувати режим поведінки під час нього неприпустимо.

 

Як розпізнати сказ у тварини — що робити та як убезпечитися - фото 2
Фото: camdencounty.com

Раніше ми писали, як діяти після укусу змії та чого не можна робити у жодному разі. Також розповідали, як правильно видалити кліща в домашніх умовах.

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лікування

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