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Как распознать бешенство у животного — что делать и как обезопаситься

12 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Бешенство у животных — что нужно знать и как уберечься
Бешенство у собаки. Фото: passporthealthusa.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

На днях в Киевской области обнаружено бешенство у домашнего кота, а в одном из поселков Волыни срочно вводят карантин по аналогичным причинам. Что такое бешенство и как от него обезопасить себя и домашних питомцев.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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Острое особенно опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы и всегда заканчивается смертью.

Как распознать больное бешенством животное

  • Главный признак бешенства у животных — изменение поведения.
  • Дикие животные теряют осторожность, появляются в населенных пунктах, нападают на людей и животных.
  • Домашние животные не принимают обычную пищу, становятся беспокойными, затем — агрессивными.
  • Часто изо рта течет слюна. Буйный период длится несколько дней, после чего развивается паралич и смерть.
  • Слюна больного животного содержит вирус еще за 10 дней до появления первых признаков заболевания.

Как передается инфекция

Человек может инфицироваться возбудителем бешенства от больного животного из-за:

  • укуса;
  • царапину и микроповреждение кожи;
  • попадание слюны на слизистые.

 

Как распознать бешенство у животного - что делать и как обезопаситься - фото 1
Фото: cordis.europa.eu

Профилактика бешенства

  • Регулярно вакцинируйте домашних животных.
  • Избегайте контактов с опасными животными.
  • Не прикасаться к диким или беспризорным животным.
  • Берегитесь беспризорных, а тем более диких животных, которые не боятся сами к вам подойти.

Медицинская помощь после укуса

  • Если вас укусило или обслюнявило животное, немедленно обратитесь к врачу.
  • Если животное домашнее, попросите владельца предоставить документы, подтверждающие его прививку.
  • Пока ждете врача, тщательно промойте рану в течение не менее 15 минут мыльной водой, моющими средствами, дезинфектантами для обработки ран или другими средствами (70% спиртом или 5% раствором йода), нейтрализующими вирус.
  • Бешенства можно полностью избежать, если после укуса пройти курс антирабических прививок.
  • Самовольно прекращать лечение или нарушать режим поведения во время него недопустимо.

 

Как распознать бешенство у животного - что делать и как обезопаситься - фото 2
Фото: camdencounty.com

Ранее мы писали, как действовать после укуса змеи и чего нельзя делать ни в коем случае. Также рассказывали, как правильно удалить клеща в домашних условиях.

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