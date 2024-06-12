Бешенство у животных — что нужно знать и как уберечься

Как распознать бешенство у животного — что делать и как обезопаситься
На днях в Киевской области обнаружено бешенство у домашнего кота, а в одном из поселков Волыни срочно вводят карантин по аналогичным причинам. Что такое бешенство и как от него обезопасить себя и домашних питомцев.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Острое особенно опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы и всегда заканчивается смертью.
Как распознать больное бешенством животное
- Главный признак бешенства у животных — изменение поведения.
- Дикие животные теряют осторожность, появляются в населенных пунктах, нападают на людей и животных.
- Домашние животные не принимают обычную пищу, становятся беспокойными, затем — агрессивными.
- Часто изо рта течет слюна. Буйный период длится несколько дней, после чего развивается паралич и смерть.
- Слюна больного животного содержит вирус еще за 10 дней до появления первых признаков заболевания.
Как передается инфекция
Человек может инфицироваться возбудителем бешенства от больного животного из-за:
- укуса;
- царапину и микроповреждение кожи;
- попадание слюны на слизистые.
Профилактика бешенства
- Регулярно вакцинируйте домашних животных.
- Избегайте контактов с опасными животными.
- Не прикасаться к диким или беспризорным животным.
- Берегитесь беспризорных, а тем более диких животных, которые не боятся сами к вам подойти.
Медицинская помощь после укуса
- Если вас укусило или обслюнявило животное, немедленно обратитесь к врачу.
- Если животное домашнее, попросите владельца предоставить документы, подтверждающие его прививку.
- Пока ждете врача, тщательно промойте рану в течение не менее 15 минут мыльной водой, моющими средствами, дезинфектантами для обработки ран или другими средствами (70% спиртом или 5% раствором йода), нейтрализующими вирус.
- Бешенства можно полностью избежать, если после укуса пройти курс антирабических прививок.
- Самовольно прекращать лечение или нарушать режим поведения во время него недопустимо.
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