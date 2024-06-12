Бешенство у животных — что нужно знать и как уберечься

Бешенство у собаки. Фото: passporthealthusa.com

На днях в Киевской области обнаружено бешенство у домашнего кота, а в одном из поселков Волыни срочно вводят карантин по аналогичным причинам. Что такое бешенство и как от него обезопасить себя и домашних питомцев.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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Как распознать больное бешенством животное

Главный признак бешенства у животных — изменение поведения.

Дикие животные теряют осторожность, появляются в населенных пунктах, нападают на людей и животных.

Домашние животные не принимают обычную пищу, становятся беспокойными, затем — агрессивными.

Часто изо рта течет слюна. Буйный период длится несколько дней, после чего развивается паралич и смерть.

Слюна больного животного содержит вирус еще за 10 дней до появления первых признаков заболевания.

Как передается инфекция

Человек может инфицироваться возбудителем бешенства от больного животного из-за:

укуса;

царапину и микроповреждение кожи;

попадание слюны на слизистые.

Фото: cordis.europa.eu

Профилактика бешенства

Регулярно вакцинируйте домашних животных.

Избегайте контактов с опасными животными.

Не прикасаться к диким или беспризорным животным.

Берегитесь беспризорных, а тем более диких животных, которые не боятся сами к вам подойти.

Медицинская помощь после укуса

Если вас укусило или обслюнявило животное, немедленно обратитесь к врачу.

Если животное домашнее, попросите владельца предоставить документы, подтверждающие его прививку.

Пока ждете врача, тщательно промойте рану в течение не менее 15 минут мыльной водой, моющими средствами, дезинфектантами для обработки ран или другими средствами (70% спиртом или 5% раствором йода), нейтрализующими вирус.

Бешенства можно полностью избежать, если после укуса пройти курс антирабических прививок.

Самовольно прекращать лечение или нарушать режим поведения во время него недопустимо.

Фото: camdencounty.com

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