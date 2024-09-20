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Як швидко почистити пательню від нагару — старий посуд блищатиме як новий

20 вересня 2024 03:18
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Як почистити пательню від нагару — лайфхаки для зовнішнього і внутрішнього очищення
Людина очищає брудну пательню. Фото: freepik.com
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

З часом кожна пательня може стати жертвою нагару незалежно від того, з чого вона зроблена. Такий вид бруду складніше відчистити, ніж залишки підгорілої їжі або жир. Та все ж є прості, доступні та дієві способи, як швидко повернути такому посуду первісний блиск.

Як чистити всі види сковорідок різними способами, розповіла експертка проєктів телеканалу STB.UA Надія Матвєєва. Читайте далі, щоб дізнатися секрети, які допоможуть вашій пательні знову засяяти!

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Як почистити антипригарну сковорідку від нагару всередині та зовні

Як відомо, антипригарні сковорідки мають спеціальне покриття. Тож складається враження, що вони не повинні покриватися нагаром. Однак через неправильне використання посуду наліт все ж з’являється як зовні, так і всередині.

Найкраще буде, якщо ви помиєте сковорідку відразу після використання мийним засобом та губкою. Однак якщо ви забули чи полінувалися помити посуд одразу, то існує кілька способів, які допоможуть впоратися з нагаром. Їх можна застосовувати як для зовнішнього, так і для внутрішнього очищення.

Перший. Залийте сковорідку водою, висипте в неї пакетик лимонної кислоти, поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Після цього залиште її на плиті, щоб вона охолола. Кислота за цей час вправно зробить свою роботу, і ви зможете просто вилити воду та сполоснути посудину.

Другий. У боротьбі з нагаром допомагає сода. Залийте сковорідку водою, додайте кілька ложок соди та поставте на вогонь. Суміш трішки покипить, і знімайте її з вогню. Як тільки вода вистигне, вилийте та сполосніть посудину. 

Третій і найцікавіший спосіб. Візьмітьсвіже яблуко, очистіть його від шкірки і поріжте м’якоть ножем, щоб випустити сік. Після чого розкладіть отриманий продукт по всій  сковорідці та залиште його на 15–20 хвилин. Відтак обережно, за допомогою м’якої губки видаліть м’якоть із посудини.

Як почистити чавунну сковорідку від нагару всередині та зовні

Чавунні сковорідки з роками лише набирають популярності. Вони практичні та довговічні. Проте від нагару все ж не застраховані. З часом цей тип посуду утворює щільний чорний шар нагорілого бруду. Відмити його звичайною губкою та мийним засобом нереально. Проте розчаровуватися все ж не варто. Ми поділимося з вами трьома найпопулярнішими методами боротьби з нагаром для цього виду сковорідок.

Перший. Найпростішим та дієвим способом для очищення сковорідки від нагару в домашніх умовах є використання спеціальних засобів від цього бруду. Їх можна знайти в будь-якому магазині побутової хімії.

Другий. Чавунну сковорідку можна почистити за допомогою солі та оцту. Змішайте обидва інгредієнти до утворення кашки, візьміть губку з жорсткою поверхнею та почистіть нею посудину. Потім змийте теплою водою. Вуаля – сковорідка знову як нова!

Третій. Цей метод підійде тим, хто мешкає у приватному будинку чи має дачу. Він називається прогартовуванням на вогні. Розпаліть відкрите вогнище та накаліть чавунну сковорідку. Після тривалого прогрівання нагар сам почне відшаровуватися від посудини.

Як почистити алюмінієву сковорідку від нагару всередині та зовні

Як чавунну, так і алюмінієву сковорідку практично неможливо відмити звичайним мийним засобом. Нагар, який утворюється після тривалого використання посудини, не лише псує її естетичний вигляд, а й шкодить здоров’ю. Канцерогени, які утворюються разом із нагаром, негативно впливають на організм і провокують купу захворювань. Тож ми пропонуємо кілька дієвих способів, які допоможуть правильно очистити вашу сковорідку.

Перший. Як і у випадку з чавунним виробом, вам на допомогу прийде відкритий вогонь. Прогартовування добре знімає нагар і візуально оновлює вашу сковорідку.

Другий. Беремо 10-літрове відро та готуємо розчин. Для нього знадобиться 500 г кальцинованої соди, господарське мило та кілька пляшечок силікатного клею по 50 г. Усі інгредієнти залийте 10 літрами води та опустіть в суміш  сковорідку. Після чого відро поставте на вогонь. Через 30–40 хвилин нагар почне поступово сходити з поверхні посудини. 

Третій. Якщо ви не бажаєте заморочуватися над виготовленням суміші, просто купіть спеціальний хімічний розчин. Проте не забудьте одягти гумові рукавички, коли візьметеся за роботу. Та після її завершення обов’язково провітріть приміщення.

Раніше ми писали, як швидко прибрати запах риби на кухні. 

Нагадаємо, ми розповідали, як насправді потрібно мити посуд.

лайфхаки поради Посуд нагар на сковороді

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