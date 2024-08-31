Як прибрати запах риби на кухні — лайфхак, який допоможе

Людина, яка смажить рибу на пательні. Фото: NDTV

Кожна справжня господиня знає, що під час приготування страв з риби на кухні стоїть дуже різкий аромат, яким просочується геть все вдома. Щоб прибрати цей запах на своїй кухні, варто знати, якими методами необхідно скористатися.

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Попри те, що риба є дуже корисною для здоров’я людини, її аромат може звести з розуму. До того ж, вивести цей запах дуже важко, і звичайне провітрювання навіть тут не допоможе. Якщо ви хочете позбутися цього аромату, вам варто знати деякі прості лайфхаки.

Людина, яка смажить рибу. Фото: MSN

Як позбутися аромату риби

Посуд

Прибрати нестерпний запах риби вам допоможе звичайний засіб, який є на кухні кожної господині. Йдеться про білий столовий оцет, який швидко прибере аромат. Щоб приготувати ефективний розчин, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Оцет — десять мілілітрів

Вода — 100 мілілітрів

Помістіть у готовий розчин весь посуд, який пахне рибою, і залиште в такому стані на деякий час. Потім промийте його чистою водою або з додаванням засобу для миття посуду.

Прибирання запаху риби оцтом. Фото: скриншот з YouTube

Інші речі

Якщо ваша шкіра пропахла рибою, відріжте скибку лимону і протріть руки, а якщо в роті її присмак, скористайтеся свіжою петрушкою або з’їжте полуницю, зерна кави і яблуко. Якщо на вашому одязі залишився аромат риби, можете скористатися оцтом, господарським милом або лимонною кислотою.

Щоб прибрати запах риби на всій кухні, скористайтеся ароматами цитрусових. Для цього візьміть цедру цитрусових і нагрійте її на пательні, і згодом ви відчуєте, що рибний аромат починає потихеньку зникати з приміщення.

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