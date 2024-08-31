Как убрать запах рыбы на кухне — лайфхак, который поможет

Человек, который жарит рыбу на сковороде. Фото: NDTV

Каждая настоящая хозяйка знает, что во время приготовления блюд из рыбы на кухне стоит очень резкий аромат, которым проникает все дома. Чтобы убрать этот запах на своей кухне, следует знать, какими методами необходимо воспользоваться.

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Несмотря на то, что рыба очень полезна для здоровья человека, ее аромат может свести с ума. К тому же, вывести этот запах очень тяжело, и обычное проветривание даже здесь не поможет. Если вы хотите избавиться от этого аромата, вам следует знать некоторые простые лайфхаки.

Человек, жарящий рыбу. Фото: MSN

Как избавиться от аромата рыбы

Посуда

Убрать невыносимый запах рыбы вам поможет обычное средство, которое есть на кухне каждой хозяйки. Речь идет о белом столовом уксусе, который быстро уберет аромат. Чтобы приготовить эффективный раствор, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Уксус — десять миллилитров

Вода — 100 миллилитров

Поместите в готовый раствор всю посуду, которая пахнет рыбой, и оставьте в таком состоянии на время. Затем промойте ее чистой водой или с добавлением моющего средства.

Убирание запаха рыбы уксусом. Фото: скриншот с YouTube

Другие вещи

Если ваша кожа пропахла рыбой, отрежьте ломтик лимона и протрите руки, а если во рту ее привкус, воспользуйтесь свежей петрушкой или съешьте клубнику, кофе и яблоко. Если на вашей одежде остался аромат рыбы, можете воспользоваться уксусом, хозяйственным мылом или лимонной кислотой.

Чтобы убрать запах рыбы на всей кухне, воспользуйтесь ароматами цитрусовых. Для этого возьмите цедру цитрусовых и нагрейте ее на сковороде, и со временем вы почувствуете, что рыбный аромат начинает потихоньку исчезать из помещения.

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