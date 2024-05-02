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Чистий четвер — як швидко та легко прибрати цвіль зі шпалер

2 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як позбутися цвілі на шпалерах вдома — три робочих способи
Цвіль на шпалерах. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Надмірна волога, погана вентиляція, напівтемрява та пил є ідеальним середовищем для проростання та розмноження спор цвілі. Якщо прозівати момент появи цвілі, не обов'язково клеїти нові шпалери — ще можна врятувати старі.

Ознайомтеся з дієвими способами прибрати цвіль зі стін.

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Сода

  • Розведіть три грами соди у 200 мл теплої води.
  • Просочить губку розчином.
  • Обережно змивайте цвіль зі шпалер.

Оцет

  • Налийте 9% білий оцет у пульверизатор.
  • Розпиліть по ураженій поверхні.
  • Зніміть цвіль м'якою ганчіркою.
  • Знову обробіть поверхню оцтом.
  • За 12 годин вражену ділянку омийте теплою водою.
  • Гарно просушити шпалери.

 

Чистий четвер — як швидко та легко прибрати цвіль зі шпалер вдома - фото 1
Фото: livescience.com

Перекис водню та фунгіциди

  • Змішайте перекис водню та фунгіцид (протигрибковий засіб) у пропорції 1:1.
  • Нанесіть на уражену ділянку.
  • Зніміть цвіль м'якою ганчіркою.

Раніше ми писали, як почистити від плям світлі шпалери за допомогою нетрадиційного засобу. Також розповідали, шпалери якого кольору не можна клеїти в кухні.

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