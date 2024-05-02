Як позбутися цвілі на шпалерах вдома — три робочих способи

Цвіль на шпалерах. Фото: thespruce.com

Надмірна волога, погана вентиляція, напівтемрява та пил є ідеальним середовищем для проростання та розмноження спор цвілі. Якщо прозівати момент появи цвілі, не обов'язково клеїти нові шпалери — ще можна врятувати старі.

Ознайомтеся з дієвими способами прибрати цвіль зі стін.

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Сода

Розведіть три грами соди у 200 мл теплої води.

Просочить губку розчином.

Обережно змивайте цвіль зі шпалер.

Оцет

Налийте 9% білий оцет у пульверизатор.

Розпиліть по ураженій поверхні.

Зніміть цвіль м'якою ганчіркою.

Знову обробіть поверхню оцтом.

За 12 годин вражену ділянку омийте теплою водою.

Гарно просушити шпалери.

Фото: livescience.com

Перекис водню та фунгіциди

Змішайте перекис водню та фунгіцид (протигрибковий засіб) у пропорції 1:1.

Нанесіть на уражену ділянку.

Зніміть цвіль м'якою ганчіркою.

Раніше ми писали, як почистити від плям світлі шпалери за допомогою нетрадиційного засобу. Також розповідали, шпалери якого кольору не можна клеїти в кухні.