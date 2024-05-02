Як позбутися цвілі на шпалерах вдома — три робочих способи

Чистий четвер — як швидко та легко прибрати цвіль зі шпалер
2 травня 2024 06:40
Цвіль на шпалерах. Фото: thespruce.com
Надмірна волога, погана вентиляція, напівтемрява та пил є ідеальним середовищем для проростання та розмноження спор цвілі. Якщо прозівати момент появи цвілі, не обов'язково клеїти нові шпалери — ще можна врятувати старі.
Ознайомтеся з дієвими способами прибрати цвіль зі стін.
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Сода
- Розведіть три грами соди у 200 мл теплої води.
- Просочить губку розчином.
- Обережно змивайте цвіль зі шпалер.
Оцет
- Налийте 9% білий оцет у пульверизатор.
- Розпиліть по ураженій поверхні.
- Зніміть цвіль м'якою ганчіркою.
- Знову обробіть поверхню оцтом.
- За 12 годин вражену ділянку омийте теплою водою.
- Гарно просушити шпалери.
Перекис водню та фунгіциди
- Змішайте перекис водню та фунгіцид (протигрибковий засіб) у пропорції 1:1.
- Нанесіть на уражену ділянку.
- Зніміть цвіль м'якою ганчіркою.
Раніше ми писали, як почистити від плям світлі шпалери за допомогою нетрадиційного засобу. Також розповідали, шпалери якого кольору не можна клеїти в кухні.
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