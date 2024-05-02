Как избавиться от плесени на обоях дома — три рабочих способа

Плесень на обоях. Фото: thespruce.com

Чрезмерная влажность, плохая вентиляция, полумрак и пыль являются идеальной средой для прорастания и размножения спор плесени. Если прозевать момент появления плесени, не обязательно клеить новые обои — еще можно спасти старые.

Ознакомьтесь с действенными способами убрать плесень со стен.

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Сода

Разведите три грамма соды в 200 мл теплой воды.

Пропитайте губку раствором.

Осторожно смывайте плесень с обоев.

Уксус

Налейте 9% белый уксус в пульверизатор.

Распылите по пораженной поверхности.

Снимите плесень мягкой тряпкой.

Снова обработайте поверхность уксусом.

Через 12 часов пораженный участок омойте теплой водой.

Хорошо просушить обои.

Фото: livescience.com

Перекись водорода и фунгициды

Смешайте перекись водорода и фунгицид (противогрибковое средство) в пропорции 1:1.

Нанесите на пораженный участок.

Снимите плесень мягкой тряпкой.

Ранее мы писали, как почистить от пятен светлые обои с помощью нетрадиционного средства. Также рассказывали, обои какого цвета нельзя клеить в кухне.