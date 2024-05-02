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Чистый четверг — как быстро и легко убрать плесень с обоев

2 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как избавиться от плесени на обоях дома — три рабочих способа
Плесень на обоях. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Чрезмерная влажность, плохая вентиляция, полумрак и пыль являются идеальной средой для прорастания и размножения спор плесени. Если прозевать момент появления плесени, не обязательно клеить новые обои — еще можно спасти старые.

Ознакомьтесь с действенными способами убрать плесень со стен.

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Сода

  • Разведите три грамма соды в 200 мл теплой воды.
  • Пропитайте губку раствором.
  • Осторожно смывайте плесень с обоев.

Уксус

  • Налейте 9% белый уксус в пульверизатор.
  • Распылите по пораженной поверхности.
  • Снимите плесень мягкой тряпкой.
  • Снова обработайте поверхность уксусом.
  • Через 12 часов пораженный участок омойте теплой водой.
  • Хорошо просушить обои.

 

Чистый четверг - как быстро и легко убрать плесень из обоев дома - фото 1
Фото: livescience.com

Перекись водорода и фунгициды

  • Смешайте перекись водорода и фунгицид (противогрибковое средство) в пропорции 1:1.
  • Нанесите на пораженный участок.
  • Снимите плесень мягкой тряпкой.

Ранее мы писали, как почистить от пятен светлые обои с помощью нетрадиционного средства. Также рассказывали, обои какого цвета нельзя клеить в кухне.

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