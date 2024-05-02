Как избавиться от плесени на обоях дома — три рабочих способа

Чистый четверг — как быстро и легко убрать плесень с обоев
2 мая 2024 06:40
Плесень на обоях. Фото: thespruce.com
Чрезмерная влажность, плохая вентиляция, полумрак и пыль являются идеальной средой для прорастания и размножения спор плесени. Если прозевать момент появления плесени, не обязательно клеить новые обои — еще можно спасти старые.
Ознакомьтесь с действенными способами убрать плесень со стен.
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Сода
- Разведите три грамма соды в 200 мл теплой воды.
- Пропитайте губку раствором.
- Осторожно смывайте плесень с обоев.
Уксус
- Налейте 9% белый уксус в пульверизатор.
- Распылите по пораженной поверхности.
- Снимите плесень мягкой тряпкой.
- Снова обработайте поверхность уксусом.
- Через 12 часов пораженный участок омойте теплой водой.
- Хорошо просушить обои.
Перекись водорода и фунгициды
- Смешайте перекись водорода и фунгицид (противогрибковое средство) в пропорции 1:1.
- Нанесите на пораженный участок.
- Снимите плесень мягкой тряпкой.
Ранее мы писали, как почистить от пятен светлые обои с помощью нетрадиционного средства. Также рассказывали, обои какого цвета нельзя клеить в кухне.
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