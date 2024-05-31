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Чим змити хну зі шкіри рук та тіла — перевірений лайфхак

31 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як видалити хну зі шкіри у домашніх умовах — покрокова інструкція
Видалення хни з рук. Фото: medicalnewstoday.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Всі, хто фарбують волосся або роблять мехенді (тимчасові тату) натуральною хною, знають, як важко змити плями від неї, якщо не зробити цього одразу. Але за допомогою нехитрих засобів та дещицею скрабу видалити хну можна, коли це буде необхідно.

Про це написав WikiHow.

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1. Вимийте руки гарячою водою

 

Чим змити хну зі шкіри рук та тіла — перевірений лайфхак - фото 1
Малюнок: wikihow.com

Обмийте гарячою водою (наскільки зможете витримати) пофарбовану ділянку. Пори шкіри відкриються, що дозволить легше видалити хну.

2. Змажте відбілювальною зубною пастою

 

Чим змити хну зі шкіри рук та тіла — перевірений лайфхак - фото 2
Малюнок: wikihow.com

Зубна паста містить хімічні речовини, які відбілюють хну. Паста має покрити всю пофарбовану ділянку.

3. Дайте зубній пасті висохти

 

Чим змити хну зі шкіри рук та тіла — перевірений лайфхак - фото 3
Малюнок: wikihow.com

Нехай сохне 10-20 хвилин, до початку тріскання поверхні. Час, потрібний для повного висихання зубної пасти, залежить від її марки та кількості, яку ви нанесли. Після цього змийте її теплою водою за допомогою губки.

4. Використовуйте олію

 

Чим змити хну зі шкіри рук та тіла — перевірений лайфхак - фото 4
Малюнок: wikihow.com

Якщо хна ще залишилася, натріть товстим шаром оливкової або кокосової олії ділянку, яку очищаєте.

5. Дайте олії глибоко просякнути в шкіру

 

Чим змити хну зі шкіри рук та тіла — перевірений лайфхак - фото 5
Малюнок: wikihow.com

Залиште олію щонайменше на 10 хвилин. Чим довше тримаєте, тим краще. Це дасть олії можливість послабити барвник.

6. Додайте сіль до олії

 

Чим змити хну зі шкіри рук та тіла — перевірений лайфхак - фото 6
Малюнок: wikihow.com

Після того, як олія потрапила в пори, додавання грубої солі перетворює її на скраб. Натріть сіль навколо поверхні, на якій є хна, ніжними круговими рухами.

7. Змийте олію та сіль

 

Чим змити хну зі шкіри рук та тіла — перевірений лайфхак - фото 7
Малюнок: wikihow.com

Теплою водою, милом та мочалкою видаліть всі залишки олії та солі зі шкіри.

Раніше ми писали, як легко відіпрати з одягу плями від трави. Також розповідали, як безпечно видалити силіконовий герметик з рук.

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