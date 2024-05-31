Як видалити хну зі шкіри у домашніх умовах — покрокова інструкція

Чим змити хну зі шкіри рук та тіла — перевірений лайфхак
Всі, хто фарбують волосся або роблять мехенді (тимчасові тату) натуральною хною, знають, як важко змити плями від неї, якщо не зробити цього одразу. Але за допомогою нехитрих засобів та дещицею скрабу видалити хну можна, коли це буде необхідно.
Про це написав WikiHow.
1. Вимийте руки гарячою водою
Обмийте гарячою водою (наскільки зможете витримати) пофарбовану ділянку. Пори шкіри відкриються, що дозволить легше видалити хну.
2. Змажте відбілювальною зубною пастою
Зубна паста містить хімічні речовини, які відбілюють хну. Паста має покрити всю пофарбовану ділянку.
3. Дайте зубній пасті висохти
Нехай сохне 10-20 хвилин, до початку тріскання поверхні. Час, потрібний для повного висихання зубної пасти, залежить від її марки та кількості, яку ви нанесли. Після цього змийте її теплою водою за допомогою губки.
4. Використовуйте олію
Якщо хна ще залишилася, натріть товстим шаром оливкової або кокосової олії ділянку, яку очищаєте.
5. Дайте олії глибоко просякнути в шкіру
Залиште олію щонайменше на 10 хвилин. Чим довше тримаєте, тим краще. Це дасть олії можливість послабити барвник.
6. Додайте сіль до олії
Після того, як олія потрапила в пори, додавання грубої солі перетворює її на скраб. Натріть сіль навколо поверхні, на якій є хна, ніжними круговими рухами.
7. Змийте олію та сіль
Теплою водою, милом та мочалкою видаліть всі залишки олії та солі зі шкіри.
Раніше ми писали, як легко відіпрати з одягу плями від трави. Також розповідали, як безпечно видалити силіконовий герметик з рук.
Читайте Новини.LIVE!