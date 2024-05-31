Як видалити хну зі шкіри у домашніх умовах — покрокова інструкція

Видалення хни з рук. Фото: medicalnewstoday.com

Всі, хто фарбують волосся або роблять мехенді (тимчасові тату) натуральною хною, знають, як важко змити плями від неї, якщо не зробити цього одразу. Але за допомогою нехитрих засобів та дещицею скрабу видалити хну можна, коли це буде необхідно.

Про це написав WikiHow.

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1. Вимийте руки гарячою водою

Малюнок: wikihow.com

Обмийте гарячою водою (наскільки зможете витримати) пофарбовану ділянку. Пори шкіри відкриються, що дозволить легше видалити хну.

2. Змажте відбілювальною зубною пастою

Малюнок: wikihow.com

Зубна паста містить хімічні речовини, які відбілюють хну. Паста має покрити всю пофарбовану ділянку.

3. Дайте зубній пасті висохти

Малюнок: wikihow.com

Нехай сохне 10-20 хвилин, до початку тріскання поверхні. Час, потрібний для повного висихання зубної пасти, залежить від її марки та кількості, яку ви нанесли. Після цього змийте її теплою водою за допомогою губки.

4. Використовуйте олію

Малюнок: wikihow.com

Якщо хна ще залишилася, натріть товстим шаром оливкової або кокосової олії ділянку, яку очищаєте.

5. Дайте олії глибоко просякнути в шкіру

Малюнок: wikihow.com

Залиште олію щонайменше на 10 хвилин. Чим довше тримаєте, тим краще. Це дасть олії можливість послабити барвник.

6. Додайте сіль до олії

Малюнок: wikihow.com

Після того, як олія потрапила в пори, додавання грубої солі перетворює її на скраб. Натріть сіль навколо поверхні, на якій є хна, ніжними круговими рухами.

7. Змийте олію та сіль

Малюнок: wikihow.com

Теплою водою, милом та мочалкою видаліть всі залишки олії та солі зі шкіри.

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