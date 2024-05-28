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Життя після дачі — як відіпрати з одягу плями від трави

28 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як легко вивести плями від трави на одязі — п'ять дієвих способів
Видалення плями від трави на одязі. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Довгий час серед дачників та любителів пікніків на природі існувала думка, що плями від трави на одязі вивести неможливо. Але це не так, адже людьми накопичений чималий досвід у боротьбі за чистоту речей.

П'ять способів позбутися зелених плям на улюблених речах.

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Сіль

  • Якщо забруднення слабке, то зробіть розчин у розрахунку одну столову ложку солі на склянку води.
  • Замочіть білизну у розчині на 30 хвилин.
  • Випріть одяг звичайним способом.

Сода

  • Для товстої міцної тканини використовуйте суміш соди з водою до стану пасти.
  • Нанесіть розчин на пляму.
  • Почекайте, поки суміш засохне.
  • Змийте пасту водою та випріть річ звичайним способом.

 

Життя після дачі — як відіпрати з одягу плями від трави - фото 1
Забруднені травою джинси перед та після прання. Фото: duer.ca

Лимонний сік

  • Для білих та світлих тканин використовуйте сік лимона.
  • Вичавите сік лимону на пляму.
  • Залиште на одну годину.
  • Випріть річ з господарським милом.

Яєчний білок та гліцерин

  • Для вовняного та шовкового одягу підійде спосіб з яєчним білком.
  • Зробіть суміш білка з одного яйця та гліцерину.
  • Нанесіть речовину на плями.
  • Залиште на одну годину.
  • Випріть річ руками або в машинці у делікатному режимі.

Нашатирний спирт й одеколон

  • Зітріть пляму з одягу за допомогою ватного тампона, вимоченого в потрійному одеколоні.
  • Замочить забруднену ділянку у розчині зі склянки води та двох чайних ложок нашатирю.
  • Залиште на 30 хвилин.
  • Випріть річ звичайним способом.

Раніше ми писали, як вивести застарілі плями поту з одягу. Також розповідали про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з тканини.

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