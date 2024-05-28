Як легко вивести плями від трави на одязі — п'ять дієвих способів

Видалення плями від трави на одязі. Фото: thespruce.com

Довгий час серед дачників та любителів пікніків на природі існувала думка, що плями від трави на одязі вивести неможливо. Але це не так, адже людьми накопичений чималий досвід у боротьбі за чистоту речей.

П'ять способів позбутися зелених плям на улюблених речах.

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Сіль

Якщо забруднення слабке, то зробіть розчин у розрахунку одну столову ложку солі на склянку води.

Замочіть білизну у розчині на 30 хвилин.

Випріть одяг звичайним способом.

Сода

Для товстої міцної тканини використовуйте суміш соди з водою до стану пасти.

Нанесіть розчин на пляму.

Почекайте, поки суміш засохне.

Змийте пасту водою та випріть річ звичайним способом.

Забруднені травою джинси перед та після прання. Фото: duer.ca

Лимонний сік

Для білих та світлих тканин використовуйте сік лимона.

Вичавите сік лимону на пляму.

Залиште на одну годину.

Випріть річ з господарським милом.

Яєчний білок та гліцерин

Для вовняного та шовкового одягу підійде спосіб з яєчним білком.

Зробіть суміш білка з одного яйця та гліцерину.

Нанесіть речовину на плями.

Залиште на одну годину.

Випріть річ руками або в машинці у делікатному режимі.

Нашатирний спирт й одеколон

Зітріть пляму з одягу за допомогою ватного тампона, вимоченого в потрійному одеколоні.

Замочить забруднену ділянку у розчині зі склянки води та двох чайних ложок нашатирю.

Залиште на 30 хвилин.

Випріть річ звичайним способом.

Раніше ми писали, як вивести застарілі плями поту з одягу. Також розповідали про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з тканини.