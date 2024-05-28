Як легко вивести плями від трави на одязі — п'ять дієвих способів

Життя після дачі — як відіпрати з одягу плями від трави
28 травня 2024 06:40
Видалення плями від трави на одязі. Фото: thespruce.com
Довгий час серед дачників та любителів пікніків на природі існувала думка, що плями від трави на одязі вивести неможливо. Але це не так, адже людьми накопичений чималий досвід у боротьбі за чистоту речей.
П'ять способів позбутися зелених плям на улюблених речах.
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Сіль
- Якщо забруднення слабке, то зробіть розчин у розрахунку одну столову ложку солі на склянку води.
- Замочіть білизну у розчині на 30 хвилин.
- Випріть одяг звичайним способом.
Сода
- Для товстої міцної тканини використовуйте суміш соди з водою до стану пасти.
- Нанесіть розчин на пляму.
- Почекайте, поки суміш засохне.
- Змийте пасту водою та випріть річ звичайним способом.
Лимонний сік
- Для білих та світлих тканин використовуйте сік лимона.
- Вичавите сік лимону на пляму.
- Залиште на одну годину.
- Випріть річ з господарським милом.
Яєчний білок та гліцерин
- Для вовняного та шовкового одягу підійде спосіб з яєчним білком.
- Зробіть суміш білка з одного яйця та гліцерину.
- Нанесіть речовину на плями.
- Залиште на одну годину.
- Випріть річ руками або в машинці у делікатному режимі.
Нашатирний спирт й одеколон
- Зітріть пляму з одягу за допомогою ватного тампона, вимоченого в потрійному одеколоні.
- Замочить забруднену ділянку у розчині зі склянки води та двох чайних ложок нашатирю.
- Залиште на 30 хвилин.
- Випріть річ звичайним способом.
Раніше ми писали, як вивести застарілі плями поту з одягу. Також розповідали про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з тканини.
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