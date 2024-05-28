Как легко вывести пятна от травы на одежде — пять действенных способов

Удаление пятна от травы на одежде. Фото: thespruce.com

Долгое время среди дачников и любителей пикников на природе бытовало мнение, что пятна от травы на одежде вывести невозможно. Но это не так, ведь людьми накоплен большой опыт в борьбе за чистоту вещей.

Пять способов избавиться от зеленых пятен на любимых вещах.

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Соль

Если загрязнение слабое, то сделайте раствор в расчете на одну столовую ложку соли на стакан воды.

Замочите белье в растворе на 30 минут.

Выстирайте одежду обычным способом.

Сода

Для толстой крепкой ткани используйте смесь соды с водой до состояния пасты.

Нанесите раствор на пятно.

Подождите, пока смесь засохнет.

Смойте пасту водой и постирайте вещь обычным способом.

Загрязненные травой джинсы перед и после стирки. Фото: duer.ca

Лимонный сок

Для белых и светлых тканей используйте сок лимона.

Выдавите сок лимона на пятно.

Оставьте на один час.

Выстирайте вещь с хозяйственным мылом.

Яичный белок и глицерин

Для шерстяных и шелковых одежд подойдет способ с яичным белком.

Сделайте смесь белка из одного яйца и глицерина.

Нанесите вещество на пятна.

Оставьте на один час.

Выстирайте вещи руками или в машинке в деликатном режиме.

Нашатырный спирт и одеколон

Сотрите пятно с одежды с помощью ватного тампона, вымоченного в тройном одеколоне.

Замочите загрязненный участок в растворе из стакана воды и двух чайных ложек нашатыря.

Оставьте на 30 минут.

Постирайте вещь обычным способом.

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