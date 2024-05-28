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Жизнь после дачи — как отстирать с одежды пятна от травы

28 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как легко вывести пятна от травы на одежде — пять действенных способов
Удаление пятна от травы на одежде. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Долгое время среди дачников и любителей пикников на природе бытовало мнение, что пятна от травы на одежде вывести невозможно. Но это не так, ведь людьми накоплен большой опыт в борьбе за чистоту вещей.

Пять способов избавиться от зеленых пятен на любимых вещах.

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Соль

  • Если загрязнение слабое, то сделайте раствор в расчете на одну столовую ложку соли на стакан воды.
  • Замочите белье в растворе на 30 минут.
  • Выстирайте одежду обычным способом.

Сода

  • Для толстой крепкой ткани используйте смесь соды с водой до состояния пасты.
  • Нанесите раствор на пятно.
  • Подождите, пока смесь засохнет.
  • Смойте пасту водой и постирайте вещь обычным способом.

 

Жизнь после дачи — как отстирать из одежды пятна от травы - фото 1
Загрязненные травой джинсы перед и после стирки. Фото: duer.ca

Лимонный сок

  • Для белых и светлых тканей используйте сок лимона.
  • Выдавите сок лимона на пятно.
  • Оставьте на один час.
  • Выстирайте вещь с хозяйственным мылом.

Яичный белок и глицерин

  • Для шерстяных и шелковых одежд подойдет способ с яичным белком.
  • Сделайте смесь белка из одного яйца и глицерина.
  • Нанесите вещество на пятна.
  • Оставьте на один час.
  • Выстирайте вещи руками или в машинке в деликатном режиме.

Нашатырный спирт и одеколон

  • Сотрите пятно с одежды с помощью ватного тампона, вымоченного в тройном одеколоне.
  • Замочите загрязненный участок в растворе из стакана воды и двух чайных ложек нашатыря.
  • Оставьте на 30 минут.
  • Постирайте вещь обычным способом.

Ранее мы писали, как вывести застарелые пятна пота с одежды. Также рассказывали о лучших проверенных способах удаления жирных и масляных пятен с ткани.

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