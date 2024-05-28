Как легко вывести пятна от травы на одежде — пять действенных способов

Жизнь после дачи — как отстирать с одежды пятна от травы
28 мая 2024 06:40
Удаление пятна от травы на одежде. Фото: thespruce.com
Долгое время среди дачников и любителей пикников на природе бытовало мнение, что пятна от травы на одежде вывести невозможно. Но это не так, ведь людьми накоплен большой опыт в борьбе за чистоту вещей.
Пять способов избавиться от зеленых пятен на любимых вещах.
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Соль
- Если загрязнение слабое, то сделайте раствор в расчете на одну столовую ложку соли на стакан воды.
- Замочите белье в растворе на 30 минут.
- Выстирайте одежду обычным способом.
Сода
- Для толстой крепкой ткани используйте смесь соды с водой до состояния пасты.
- Нанесите раствор на пятно.
- Подождите, пока смесь засохнет.
- Смойте пасту водой и постирайте вещь обычным способом.
Лимонный сок
- Для белых и светлых тканей используйте сок лимона.
- Выдавите сок лимона на пятно.
- Оставьте на один час.
- Выстирайте вещь с хозяйственным мылом.
Яичный белок и глицерин
- Для шерстяных и шелковых одежд подойдет способ с яичным белком.
- Сделайте смесь белка из одного яйца и глицерина.
- Нанесите вещество на пятна.
- Оставьте на один час.
- Выстирайте вещи руками или в машинке в деликатном режиме.
Нашатырный спирт и одеколон
- Сотрите пятно с одежды с помощью ватного тампона, вымоченного в тройном одеколоне.
- Замочите загрязненный участок в растворе из стакана воды и двух чайных ложек нашатыря.
- Оставьте на 30 минут.
- Постирайте вещь обычным способом.
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