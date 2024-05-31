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Чем смыть хну с кожи рук и тела — проверенный лайфхак

31 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как удалить хну с кожи в домашних условиях — пошаговая инструкция
Удаление хны с рук. Фото: medicalnewstoday.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Все, кто окрашивают волосы или делают мехенди (временные тату) натуральной хной, знают, как трудно смыть пятна от нее, если не сделать этого сразу. Но с помощью нехитрых средств и долей скраба удалить хну можно, когда это будет необходимо.

Об этом написал WikiHow.

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1. Вымойте руки горячей водой

 

Чем смыть хну с кожи рук и тела - проверенный лайфхак - фото 1
Рисунок: wikihow.com

Обмойте горячей водой (насколько сможете выдержать) окрашенный участок. Поры кожи откроются, что позволит легче удалить хну.

2. Смажьте отбеливающей зубной пастой

 

Чем смыть хну с кожи рук и тела - проверенный лайфхак - фото 2
Рисунок: wikihow.com

Зубная паста содержит химические вещества, отбеливающие хну. Паста должна покрыть весь окрашенный участок.

3. Дайте зубной пасте высохнуть

 

Чем смыть хну с кожи рук и тела - проверенный лайфхак - фото 3
Рисунок: wikihow.com

Пусть сохнет 10-20 минут до начала трескания поверхности. Время, необходимое для полного высыхания зубной пасты, зависит от ее марки и количества, которое вы нанесли. После этого смойте теплой водой с помощью губки.

4. Используйте масло

 

Чем смыть хну с кожи рук и тела - проверенный лайфхак - фото 4
Рисунок: wikihow.com

Если хна еще осталась, натрите толстым слоем оливкового или кокосового масла очищаемый участок.

5. Дайте маслу глубоко проникнуть в кожу

 

Чем смыть хну с кожи рук и тела - проверенный лайфхак - фото 5
Рисунок: wikihow.com

Держите масло не менее 10 минут. Чем дольше, тем лучше. Это позволит маслу ослабить краситель.

6. Добавьте соль к маслу

 

Чем смыть хну с кожи рук и тела - проверенный лайфхак - фото 6
Рисунок: wikihow.com

После того как масло попало в поры, добавление грубой соли превращает его в скраб. Натрите соль вокруг поверхности, на которой есть хна, нежными круговыми движениями.

7. Смойте масло и соль

 

Чем смыть хну с кожи рук и тела - проверенный лайфхак - фото 7
Рисунок: wikihow.com

Теплой водой, мылом и мочалкой удалите остатки масла и соли с кожи.

Ранее мы писали, как легко отстирать с одежды пятна от травы. Также рассказывали, как безопасно удалить силиконовый герметик с рук.

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