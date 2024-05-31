Как удалить хну с кожи в домашних условиях — пошаговая инструкция

Чем смыть хну с кожи рук и тела — проверенный лайфхак
Все, кто окрашивают волосы или делают мехенди (временные тату) натуральной хной, знают, как трудно смыть пятна от нее, если не сделать этого сразу. Но с помощью нехитрых средств и долей скраба удалить хну можно, когда это будет необходимо.
Об этом написал WikiHow.
1. Вымойте руки горячей водой
Обмойте горячей водой (насколько сможете выдержать) окрашенный участок. Поры кожи откроются, что позволит легче удалить хну.
2. Смажьте отбеливающей зубной пастой
Зубная паста содержит химические вещества, отбеливающие хну. Паста должна покрыть весь окрашенный участок.
3. Дайте зубной пасте высохнуть
Пусть сохнет 10-20 минут до начала трескания поверхности. Время, необходимое для полного высыхания зубной пасты, зависит от ее марки и количества, которое вы нанесли. После этого смойте теплой водой с помощью губки.
4. Используйте масло
Если хна еще осталась, натрите толстым слоем оливкового или кокосового масла очищаемый участок.
5. Дайте маслу глубоко проникнуть в кожу
Держите масло не менее 10 минут. Чем дольше, тем лучше. Это позволит маслу ослабить краситель.
6. Добавьте соль к маслу
После того как масло попало в поры, добавление грубой соли превращает его в скраб. Натрите соль вокруг поверхности, на которой есть хна, нежными круговыми движениями.
7. Смойте масло и соль
Теплой водой, мылом и мочалкой удалите остатки масла и соли с кожи.
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