Как отстирать пятна хны с одежды — пять способов для разных тканей

Удаление пятен с одежды. Фото: speedqueen.com

Татуировки из природного красителя хны держатся на коже временно, в отличие от пятен на ткани. Поэтому, когда краска попала на одежду, не стоит ждать, пока она высохнет, действовать нужно как можно быстрее.

Об этом написал GrimJim.

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Хну изготовляют из растертых в порошок листьев растения Лавсония неколючая. Ее часто используют для окрашивания волос или для нанесения популярного восточного тату на тело.

Способы удаления пятен и их эффективность зависит от вида ткани и концентрации красителя. Застирывать пятна нужно водой, не теплее комнатной температуры.

Как замачивать пятна

Для хлопка или льна лучше всего подойдет белизна.

Для натуральных тканей рекомендуется использовать раствор с хлором.

Для деликатных материалов используется исключительно раствор стирального порошка и кальцинированной соды в соотношении два к одному.

Фото: lifestyleasia.com

Хозяйственное мыло

Натрите мыло стружкой и разведите в небольшом количестве воды.

Выложите полученную кашицу на пятно.

Оставьте на ночь.

Потрите пятно, начиная от края до центра.

Выстирайте вещь.

Перекись водорода и нашатырный спирт

Смешайте одну столовую ложку 10% нашатырного спирта, 5 ложек 3% перекиси и такое же количество воды комнатной температуры.

Предварительно проверьте эффект раствора на неприметном месте, ведь не каждая ткань может его выдержать.

Смочите ватный диск или палочку в растворе и обработайте пятна. Как только тампон впитает всю грязь и станет коричневым, меняйте на новый и продолжайте, пока пятно не исчезнет.

Оставьте вещь на 30 минут.

Прополощите ткань в прохладной воде или выстирайте в машинке на ежедневном режиме.

Ранее мы писали, как вывести застарелые пятна пота с одежды. Также рассказывали о лучших проверенных способах удаления жирных и масляных пятен с ткани.