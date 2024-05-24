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Чем вывести пятна хны с одежды и как отстирать вещи в домашних условиях

24 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как отстирать пятна хны с одежды — пять способов для разных тканей
Удаление пятен с одежды. Фото: speedqueen.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Татуировки из природного красителя хны держатся на коже временно, в отличие от пятен на ткани. Поэтому, когда краска попала на одежду, не стоит ждать, пока она высохнет, действовать нужно как можно быстрее.

Об этом написал GrimJim.

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Хну изготовляют из растертых в порошок листьев растения Лавсония неколючая. Ее часто используют для окрашивания волос или для нанесения популярного восточного тату на тело.

Способы удаления пятен и их эффективность зависит от вида ткани и концентрации красителя. Застирывать пятна нужно водой, не теплее комнатной температуры.

Как замачивать пятна

  • Для хлопка или льна лучше всего подойдет белизна.
  • Для натуральных тканей рекомендуется использовать раствор с хлором.
  • Для деликатных материалов используется исключительно раствор стирального порошка и кальцинированной соды в соотношении два к одному.

 

Чем вывести пятна хны из одежды и как отстирать вещи в домашних условиях - фото 1
Фото: lifestyleasia.com

Хозяйственное мыло

  • Натрите мыло стружкой и разведите в небольшом количестве воды.
  • Выложите полученную кашицу на пятно.
  • Оставьте на ночь.
  • Потрите пятно, начиная от края до центра.
  • Выстирайте вещь.

Перекись водорода и нашатырный спирт

  • Смешайте одну столовую ложку 10% нашатырного спирта, 5 ложек 3% перекиси и такое же количество воды комнатной температуры.
  • Предварительно проверьте эффект раствора на неприметном месте, ведь не каждая ткань может его выдержать.
  • Смочите ватный диск или палочку в растворе и обработайте пятна. Как только тампон впитает всю грязь и станет коричневым, меняйте на новый и продолжайте, пока пятно не исчезнет.
  • Оставьте вещь на 30 минут.
  • Прополощите ткань в прохладной воде или выстирайте в машинке на ежедневном режиме.

Ранее мы писали, как вывести застарелые пятна пота с одежды. Также рассказывали о лучших проверенных способах удаления жирных и масляных пятен с ткани.

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