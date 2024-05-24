Как отстирать пятна хны с одежды — пять способов для разных тканей

Чем вывести пятна хны с одежды и как отстирать вещи в домашних условиях
Татуировки из природного красителя хны держатся на коже временно, в отличие от пятен на ткани. Поэтому, когда краска попала на одежду, не стоит ждать, пока она высохнет, действовать нужно как можно быстрее.
Об этом написал GrimJim.
Хну изготовляют из растертых в порошок листьев растения Лавсония неколючая. Ее часто используют для окрашивания волос или для нанесения популярного восточного тату на тело.
Способы удаления пятен и их эффективность зависит от вида ткани и концентрации красителя. Застирывать пятна нужно водой, не теплее комнатной температуры.
Как замачивать пятна
- Для хлопка или льна лучше всего подойдет белизна.
- Для натуральных тканей рекомендуется использовать раствор с хлором.
- Для деликатных материалов используется исключительно раствор стирального порошка и кальцинированной соды в соотношении два к одному.
Хозяйственное мыло
- Натрите мыло стружкой и разведите в небольшом количестве воды.
- Выложите полученную кашицу на пятно.
- Оставьте на ночь.
- Потрите пятно, начиная от края до центра.
- Выстирайте вещь.
Перекись водорода и нашатырный спирт
- Смешайте одну столовую ложку 10% нашатырного спирта, 5 ложек 3% перекиси и такое же количество воды комнатной температуры.
- Предварительно проверьте эффект раствора на неприметном месте, ведь не каждая ткань может его выдержать.
- Смочите ватный диск или палочку в растворе и обработайте пятна. Как только тампон впитает всю грязь и станет коричневым, меняйте на новый и продолжайте, пока пятно не исчезнет.
- Оставьте вещь на 30 минут.
- Прополощите ткань в прохладной воде или выстирайте в машинке на ежедневном режиме.
Ранее мы писали, как вывести застарелые пятна пота с одежды. Также рассказывали о лучших проверенных способах удаления жирных и масляных пятен с ткани.
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