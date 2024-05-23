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Исчезнет, как не было — как быстро и эффективно вывести пятно от клубники с одежды

23 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие средства помогут быстро выстирать клубнику с одежды — пять лайфхаков
Пятно от клубники. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Долгожданный сезон клубники в Украине продолжается. Но вкусная ягода имеет одну неприятную особенность — пятна от нее трудно убрать из одежды.

Какими средствами можно эффективно избавиться от этих пятен.

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Главное правило — ни в коем случае не пытайтесь затереть пятно влажными салфетками! Так вы еще сильнее зафиксируете загрязнение на ткани.

Нужно сразу же аккуратно промокнуть пятно сухой салфеткой, чтобы избавиться от лишней влаги. А далее действовать в зависимости от наличия средств и типа заляпанной ткани.

Глицерин

Используется для устранения пятен на цветной одежде. Нанесите 40 г глицерина на загрязненное место и оставьте на два часа. Затем выстирайте вещь в теплой воде.

Соль

Используется для удаления пятен из деликатной ткани. Сделайте с помощью воды кашицу из соли и обработайте вещь. Затем следы от соли промойте мыльным раствором. Выстирайте одежду в теплой воде.

 

Исчезнет, как не было - как быстро и эффективно вывести пятно от клубники из одежды - фото 1
Фото: huffpost.com

Уксус и сода

Приготовьте жидкую кашицу из столового 9% уксуса и пищевой соды. Нанесите смесь на пятно. Оставьте на 30 минут. Затем уберите остатки смеси и прополощите ткань прохладной водой.

Лимонная кислота

Смешайте в стакане воды одну чайную ложку лимонной кислоты. Замочите в растворе загрязненный участок. Оставьте на 20 минут. При необходимости повторите замачивание.

Перекись водорода

Размешайте в 100 мл воды одну чайную ложку перекиси и нанесите средство на пятно. Оставьте на 5 минут. После этого тщательно смойте водой. Чтобы не повредить ткань, не держите перекись на пятне дольше, чем указано.

Ранее мы писали, как использовать уксус для уборки дома. Также рассказывали, как почистить от пятен светлые обои с помощью нетрадиционного средства.

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