Які засоби допоможуть швидко випрати полуницю з одягу — п'ять лайфхаків

Пляма від полуниці. Фото: thespruce.com

Довгоочікуваний сезон полуниці в Україні триває. Але смачна ягода має одну неприємну особливість — плями від неї важко прибрати з одягу.

Якими засобами можна ефективно позбутися цих плям.

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Головне правило — в жодному разі не намагайтеся затерти пляму вологими серветками! Так ви ще сильніше зафіксуєте забруднення на тканині.

Потрібно одразу ж акуратно промокнути пляму сухою серветкою, щоб позбутися зайвої вологи. А далі діяти залежно від наявності засобів та типу заляпаної тканини.

Гліцерин

Використовується для усунення плям на кольоровому одязі. Нанесіть 40 г гліцерину на брудне місце та залиште на дві години. Потім випріть річ в теплій воді.

Сіль

Використовується, щоб прибрати плями з делікатної тканини. Зробіть за допомогою води кашоподібну пасту з солі та обробіть нею річ. Потім сліди від солі промийте мильним розчином. Випріть одяг в теплій воді.

Фото: huffpost.com

Оцет та сода

Приготуйте рідку кашку зі столового 9% оцту та харчової соди. Нанесіть суміш на пляму. Залиште на 30 хвилин. Потім приберіть залишки суміші та прополощіть тканину прохолодною водою.

Лимонна кислота

Змішайте у склянці води одну чайну ложку лимонної кислоти. Замочіть у розчині забруднену ділянку. Залиште на 20 хвилин. У разі потреби повторіть замочування.

Перекис водню

Розмішайте у 100 мл води одну чайну ложку перекису та нанесіть засіб на пляму. Залиште на 5 хвилин. Після цього ретельно змийте водою. Щоб не пошкодити тканину не тримайте перекис на плямі довше, ніж зазначено.

Раніше ми писали, як використовувати оцет для прибирання дому. Також розповідали, як почистити від плям світлі шпалери за допомогою нетрадиційного засобу.