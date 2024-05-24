Як відіпрати плями хни з одягу — п'ять способів для різних тканин

Видалення плям з одягу. Фото: speedqueen.com

Татуювання з природного барвника хни тримаються на шкірі тимчасово, на відміну від плям на тканині. Тому, коли фарба потрапила на одяг, не варто чекати поки вона висохне, діяти треба якнайшвидше.

Про це написав GrimJim.

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Хну виготовляють з розтертих у порошок листя рослини Лавсонія неколюча. Її часто використовують для фарбування волосся або нанесення популярного східного тату на тіло.

Способи видалення плям та їхня ефективність залежить від виду тканини та концентрації барвника. Запирати плями потрібно водою, не теплішою за кімнатну температуру.

Як замочувати плями

Для бавовни або льону найкраще підійде білизна.

Для натуральних тканин рекомендується використовувати розчин з хлором.

Для делікатних матеріалів застосовується виключно розчин прального порошку та кальцинованої соди у співвідношенні два до одного.

Фото: lifestyleasia.com

Господарське мило

Натріть мило стружкою та розведіть в невеликій кількості води.

Викладіть отриману кашку на пляму.

Залиште на ніч.

Потріть пляму, починаючи від краю до центру.

Випріть річ.

Перекис водню та нашатирний спирт

Змішайте одну столову ложку 10% нашатирного спирту, п'ять ложок 3% перекису і таку ж кількість води кімнатної температури.

Попередньо перевірте ефект розчину на непоказному місці, адже не кожна тканина може його витримати.

Змочіть ватний диск або паличку в розчині та обробіть плями. Як тільки тампон вбере весь бруд та стане коричневим, міняйте на новий та продовжуйте, поки пляма не зникне.

Залиште річ на 30 хвилин.

Прополощіть тканину в прохолодній воді або випріть у машинці на щоденному режимі.

Раніше ми писали, як вивести застарілі плями поту з одягу. Також розповідали про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з тканини.