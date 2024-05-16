Як легко прибрати іржу з сантехніки вдома — хитрий лайфхак з кетчупом

Іржа прибереться легко. Фото: artos.us.com

На домашній сантехніці часто з'являються плями іржі. Щоб постійно не міняти змішувачі та інші металеві прилади та поверхні в домі, просто простягніть руку до холодильника та візьміть надійний натуральний засіб від корозії.

Про це написав House Digest.

Читайте також:

Жорстка вода викликає корозію на металевих елементах через велику кількість магнію, кальцію чи заліза у своєму складі, які безпосередньо контактують із чутливими поверхнями в домі.

Але за допомогою звичайного кетчупу можна миттєво очистити побутовий метал. Річ у тім, що кетчуп містить оцтову кислоту, яка розчиняє іржу за допомогою процесу нейтралізації.

Щоб прибрати іржу з металевих поверхонь:

візьміть кетчуп;

обробіть ним плями іржі;

дайте соусу кілька годин затвердіти;

приберіть кетчуп разом з залишками іржі за допомогою щітки.

Фото: housedigest.com

Якщо іржа в'їлася вже достатньо міцно:

обробіть кетчупом плями іржі;

дайте соусу кілька годин затвердіти;

додайте на плями білий 9% оцет;

згорніть в кульку харчову фольгу та приберіть кетчуп разом з залишками іржі.

Раніше ми писали, для чого кладуть кульки з фольги в злив раковини на кухні. Також розповідали, як відчистити від нагару та жиру конфорки на газовій плиті.