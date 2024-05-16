Як легко прибрати іржу з сантехніки вдома — хитрий лайфхак з кетчупом

Як впоратися з іржею на сантехніці за допомогою соусу, що є у кожної господині
На домашній сантехніці часто з'являються плями іржі. Щоб постійно не міняти змішувачі та інші металеві прилади та поверхні в домі, просто простягніть руку до холодильника та візьміть надійний натуральний засіб від корозії.
Про це написав House Digest.
Жорстка вода викликає корозію на металевих елементах через велику кількість магнію, кальцію чи заліза у своєму складі, які безпосередньо контактують із чутливими поверхнями в домі.
Але за допомогою звичайного кетчупу можна миттєво очистити побутовий метал. Річ у тім, що кетчуп містить оцтову кислоту, яка розчиняє іржу за допомогою процесу нейтралізації.
Щоб прибрати іржу з металевих поверхонь:
- візьміть кетчуп;
- обробіть ним плями іржі;
- дайте соусу кілька годин затвердіти;
- приберіть кетчуп разом з залишками іржі за допомогою щітки.
Якщо іржа в'їлася вже достатньо міцно:
- обробіть кетчупом плями іржі;
- дайте соусу кілька годин затвердіти;
- додайте на плями білий 9% оцет;
- згорніть в кульку харчову фольгу та приберіть кетчуп разом з залишками іржі.
Раніше ми писали, для чого кладуть кульки з фольги в злив раковини на кухні. Також розповідали, як відчистити від нагару та жиру конфорки на газовій плиті.
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