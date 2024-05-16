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Як впоратися з іржею на сантехніці за допомогою соусу, що є у кожної господині

16 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як легко прибрати іржу з сантехніки вдома — хитрий лайфхак з кетчупом
Іржа прибереться легко. Фото: artos.us.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

На домашній сантехніці часто з'являються плями іржі. Щоб постійно не міняти змішувачі та інші металеві прилади та поверхні в домі, просто простягніть руку до холодильника та візьміть надійний натуральний засіб від корозії.

Про це написав House Digest.

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Жорстка вода викликає корозію на металевих елементах через велику кількість магнію, кальцію чи заліза у своєму складі, які безпосередньо контактують із чутливими поверхнями в домі.

Але за допомогою звичайного кетчупу можна миттєво очистити побутовий метал. Річ у тім, що кетчуп містить оцтову кислоту, яка розчиняє іржу за допомогою процесу нейтралізації.

Щоб прибрати іржу з металевих поверхонь:

  • візьміть кетчуп;
  • обробіть ним плями іржі;
  • дайте соусу кілька годин затвердіти;
  • приберіть кетчуп разом з залишками іржі за допомогою щітки.

 

Як впоратися з іржею на сантехніці за допомогою соусу, що є у кожної господині - фото 1
Фото: housedigest.com

Якщо іржа в'їлася вже достатньо міцно:

  • обробіть кетчупом плями іржі;
  • дайте соусу кілька годин затвердіти;
  • додайте на плями білий 9% оцет;
  • згорніть в кульку харчову фольгу та приберіть кетчуп разом з залишками іржі.

Раніше ми писали, для чого кладуть кульки з фольги в злив раковини на кухні. Також розповідали, як відчистити від нагару та жиру конфорки на газовій плиті.

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