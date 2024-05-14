Як захистити від засмічення труби на кухні — несподіваний лайфхак з кульками

Кульки з фольги у зливі раковини. Фото автора.

Періодично злив кухонної раковини засмічується — тоді його доводиться чистити або хімічними засобами або й, що неприємніше, руками. Але цього можна й не робити занадто часто, якщо користуватися профілактичним методом досвідчених господинь.

Навіщо класти в злив раковини на кухні кульки з фольги повідомив канал Дача. Сад та Город UA.

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Лише кілька кульок з фольги допомагають захистити злив у кухні від засмічень. При цьому використовується звичайна харчова фольга.

Як це працює

З фольги скочують кілька кульок, розмір яких дозволяє їм зануритися, але не провалитися в поглиблення зливу.

При кожному відкритті води, кульки рухаються в решітці зливу й не дають сторонньому сміттю потрапляти до труб.

Після миття посуду прибираємо відходи разом з кульками.

Цей простий спосіб дозволить рідше прочищати злив та вбереже від неприємної процедури капітального чищення каналізаційних труб.

Втім, сифон вимагає періодичного очищення від бруду, тому його необхідно відкручувати й мити, навіть якщо ви чистите труби за допомогою побутової хімії.

Фото: sparkleandshine.today

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