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Для чого кладуть кульки з фольги в злив раковини на кухні — несподіваний лайфхак

14 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як захистити від засмічення труби на кухні — несподіваний лайфхак з кульками
Кульки з фольги у зливі раковини. Фото автора.
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Періодично злив кухонної раковини засмічується — тоді його доводиться чистити або хімічними засобами або й, що неприємніше, руками. Але цього можна й не робити занадто часто, якщо користуватися профілактичним методом досвідчених господинь.

Навіщо класти в злив раковини на кухні кульки з фольги повідомив канал Дача. Сад та Город UA.

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Лише кілька кульок з фольги допомагають захистити злив у кухні від засмічень. При цьому використовується звичайна харчова фольга.

Як це працює

  • З фольги скочують кілька кульок, розмір яких дозволяє їм зануритися, але не провалитися в поглиблення зливу.
  • При кожному відкритті води, кульки рухаються в решітці зливу й не дають сторонньому сміттю потрапляти до труб.
  • Після миття посуду прибираємо відходи разом з кульками.

Цей простий спосіб дозволить рідше прочищати злив та вбереже від неприємної процедури капітального чищення каналізаційних труб.

Втім, сифон вимагає періодичного очищення від бруду, тому його необхідно відкручувати й мити, навіть якщо ви чистите труби за допомогою побутової хімії.

 

Для чого кладуть кульки з фольги в злив раковини на кухні — несподіваний лайфхак - фото 1
Фото: sparkleandshine.today

Раніше ми писали, як ефективно видалити жир та запах з кухонних рушників. Також розповідали, як насправді правильно мити посуд.

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