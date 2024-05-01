Як начисто випрати сильно забруднені кухонні рушники — п'ять перевірених способів

Знову нові — як ефективно видалити жир та запах з кухонних рушників
1 травня 2024 06:40
Кухонні рушники швидко забруднюються. Фото: womansworld.com
Функції кухонних рушників передбачають швидкі та сильні забруднення, плюс вони вбирають усі запахи приготування продуктів. Купляти щоразу нові економічно невиправдано, а паперові аналоги не завжди можуть замінити тканини.
Ознайомтеся з п'ятьма перевіреними способами видалити стійкі плями та неприємний запах з рушників.
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Перекис водню та лимонна кислота
- До п'яти літрів гарячої води додайте 50 мл перекису водню та 50 г лимонної кислоти, ретельно перемішайте.
- Рушник намочіть теплою водою та намильте господарським милом або рідким засобом для миття посуду.
- Залиште рушник у розчин перекису та лимонної кислоти на три години.
- Прополощіть рушник теплою водою.
- Випріть річ звичайним способом.
Сіль та нашатирний спирт
- Додайте одну столову ложку солі на один літр гарячої води та розмішайте до повного розчинення кристалів.
- Додайте у воду 10 мл нашатирю.
- Замочить рушники у розчині на ніч.
- Трохи потріть вироби руками та відіжміть.
- Випріть у пральній машині.
Олія
- Додайте на шість літрів гарячої кип'яченої води одну столову ложку олії, одну столову ложку порошкового відбілювача та чотири столові ложки прального порошку.
- Кольорові та білі вироби замочуйте окремо.
- Накрийте кришкою тазик та залиште на 12 годин.
- Ретельно прополощіть рушники кілька разів у теплій воді.
- Це дивно, але олія є дієвим способом усунення засмальцьованих слідів на кухонних рушниках.
Гірчиця
- Додайте до 200 г порошку гірчиці трохи гарячої води, щоб вийшла густа кашиця.
- Рушники намочіть у теплій воді та відтисніть.
- Викладіть на розгорнуті вологі рушники суміш рівним шаром.
- Складіть вироби та залиште на ніч у тазику.
- Залийте рушники теплою водою, ретельно потріть їх руками.
- Прополощіть у чистій воді.
- Випріть звичайним способом.
Оцет з порошком
- Виставте температурний режим пральної машини на 70 °C та максимальний час прання.
- У контейнер засипте пральний порошок.
- Залийте у відсік кондиціонера 250 мл оцту 9%.
- Після прання рушники знову стануть новими.
Раніше ми писали про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з одягу. Також розповідали, як швидко почистити лоток для порошку в пральній машині.
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