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Знову нові — як ефективно видалити жир та запах з кухонних рушників

1 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як начисто випрати сильно забруднені кухонні рушники — п'ять перевірених способів
Кухонні рушники швидко забруднюються. Фото: womansworld.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Функції кухонних рушників передбачають швидкі та сильні забруднення, плюс вони вбирають усі запахи приготування продуктів. Купляти щоразу нові економічно невиправдано, а паперові аналоги не завжди можуть замінити тканини.

Ознайомтеся з п'ятьма перевіреними способами видалити стійкі плями та неприємний запах з рушників.

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Перекис водню та лимонна кислота

  • До п'яти літрів гарячої води додайте 50 мл перекису водню та 50 г лимонної кислоти, ретельно перемішайте.
  • Рушник намочіть теплою водою та намильте господарським милом або рідким засобом для миття посуду.
  • Залиште рушник у розчин перекису та лимонної кислоти на три години.
  • Прополощіть рушник теплою водою.
  • Випріть річ звичайним способом.

Сіль та нашатирний спирт

  • Додайте одну столову ложку солі на один літр гарячої води та розмішайте до повного розчинення кристалів.
  • Додайте у воду 10 мл нашатирю.
  • Замочить рушники у розчині на ніч.
  • Трохи потріть вироби руками та відіжміть.
  • Випріть у пральній машині.

Олія

  • Додайте на шість літрів гарячої кип'яченої води одну столову ложку олії, одну столову ложку порошкового відбілювача та чотири столові ложки прального порошку.
  • Кольорові та білі вироби замочуйте окремо.
  • Накрийте кришкою тазик та залиште на 12 годин.
  • Ретельно прополощіть рушники кілька разів у теплій воді.
  • Це дивно, але олія є дієвим способом усунення засмальцьованих слідів на кухонних рушниках.

 

Знову нові — як ефективно видалити жир та запах з кухонних рушників - фото 1
Фото: sacktowels.com

Гірчиця

  • Додайте до 200 г порошку гірчиці трохи гарячої води, щоб вийшла густа кашиця.
  • Рушники намочіть у теплій воді та відтисніть.
  • Викладіть на розгорнуті вологі рушники суміш рівним шаром.
  • Складіть вироби та залиште на ніч у тазику.
  • Залийте рушники теплою водою, ретельно потріть їх руками.
  • Прополощіть у чистій воді.
  • Випріть звичайним способом.

Оцет з порошком

  • Виставте температурний режим пральної машини на 70 °C та максимальний час прання.
  • У контейнер засипте пральний порошок.
  • Залийте у відсік кондиціонера 250 мл оцту 9%.
  • Після прання рушники знову стануть новими.

Раніше ми писали про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з одягу. Також розповідали, як швидко почистити лоток для порошку в пральній машині.

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