Як начисто випрати сильно забруднені кухонні рушники — п'ять перевірених способів

Кухонні рушники швидко забруднюються. Фото: womansworld.com

Функції кухонних рушників передбачають швидкі та сильні забруднення, плюс вони вбирають усі запахи приготування продуктів. Купляти щоразу нові економічно невиправдано, а паперові аналоги не завжди можуть замінити тканини.

Ознайомтеся з п'ятьма перевіреними способами видалити стійкі плями та неприємний запах з рушників.

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Перекис водню та лимонна кислота

До п'яти літрів гарячої води додайте 50 мл перекису водню та 50 г лимонної кислоти, ретельно перемішайте.

Рушник намочіть теплою водою та намильте господарським милом або рідким засобом для миття посуду.

Залиште рушник у розчин перекису та лимонної кислоти на три години.

Прополощіть рушник теплою водою.

Випріть річ звичайним способом.

Сіль та нашатирний спирт

Додайте одну столову ложку солі на один літр гарячої води та розмішайте до повного розчинення кристалів.

Додайте у воду 10 мл нашатирю.

Замочить рушники у розчині на ніч.

Трохи потріть вироби руками та відіжміть.

Випріть у пральній машині.

Олія

Додайте на шість літрів гарячої кип'яченої води одну столову ложку олії, одну столову ложку порошкового відбілювача та чотири столові ложки прального порошку.

Кольорові та білі вироби замочуйте окремо.

Накрийте кришкою тазик та залиште на 12 годин.

Ретельно прополощіть рушники кілька разів у теплій воді.

Це дивно, але олія є дієвим способом усунення засмальцьованих слідів на кухонних рушниках.

Фото: sacktowels.com

Гірчиця

Додайте до 200 г порошку гірчиці трохи гарячої води, щоб вийшла густа кашиця.

Рушники намочіть у теплій воді та відтисніть.

Викладіть на розгорнуті вологі рушники суміш рівним шаром.

Складіть вироби та залиште на ніч у тазику.

Залийте рушники теплою водою, ретельно потріть їх руками.

Прополощіть у чистій воді.

Випріть звичайним способом.

Оцет з порошком

Виставте температурний режим пральної машини на 70 °C та максимальний час прання.

У контейнер засипте пральний порошок.

Залийте у відсік кондиціонера 250 мл оцту 9%.

Після прання рушники знову стануть новими.

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