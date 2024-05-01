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Снова новые — как эффективно удалить жир и запах с кухонных полотенец

1 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как начисто постирать сильно загрязненные кухонные полотенца — пять проверенных способов
Кухонные полотенца быстро загрязняются. Фото: womansworld.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Функции кухонных полотенец подразумевают быстрые и сильные загрязнения, плюс они впитывают все запахи приготовления продуктов. Покупать каждый раз новые экономически неоправданно, а бумажные аналоги не всегда могут заменить ткани.

Ознакомьтесь с пятью проверенными способами удалить стойкие пятна и неприятный запах из полотенец.

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Перекись водорода и лимонная кислота

  • К пяти литрам горячей воды добавьте 50 мл перекиси водорода и 50 г лимонной кислоты, тщательно перемешайте.
  • Полотенце намочите теплой водой и намыльте хозяйственным мылом или жидким средством для мытья посуды.
  • Оставьте полотенце в растворе перекиси и лимонной кислоты на три часа.
  • Прополощите полотенце теплой водой.
  • Постирайте вещь обычным способом.

Соль и нашатырный спирт

  • Добавьте столовую ложку соли на один литр горячей воды и размешайте до полного растворения кристаллов.
  • Добавьте в воду 10 мл нашатыря.
  • Замочите полотенца в растворе на ночь.
  • Немного потрите изделия руками и отожмите.
  • Отправьте в стиральную машину.

Подсолнечное масло

  • Добавьте на шесть литров горячей кипяченой воды одну столовую ложку масла, одну столовую ложку порошкового отбеливателя и четыре столовых ложки стирального порошка.
  • Цветные и белые изделия замачивайте отдельно.
  • Накройте тазик и оставьте на 12 часов.
  • Тщательно прополощите полотенца несколько раз в теплой воде.
  • Это удивительно, но подсолнечное масло является действенным способом устранения засаленных следов на кухонных полотенцах.

 

Снова новые - как эффективно удалить жир и запах из кухонных полотенец - фото 1
Фото: sacktowels.com

Горчица

  • Добавьте к 200 г порошка горчицы немного горячей воды, чтобы получилась густая кашица.
  • Полотенца смочите в теплой воде и отожмите.
  • Выложите на развернутые влажные полотенца смесь ровным слоем.
  • Сложите изделия и оставьте на ночь в тазике.
  • Залейте полотенца теплой водой, тщательно потрите их руками.
  • Прополощите в чистой воде.
  • Выстирайте обычным способом.

Уксус с порошком

  • Выставьте температурный режим стиральной машины на 70 °C и максимальное время стирки.
  • В контейнер засыпьте стиральный порошок.
  • Залейте в отсек кондиционера 250 мл 9% уксуса.
  • После стирки полотенца снова станут новыми.

Ранее мы писали о лучших проверенных способах удаления жирных и масляных пятен с одежды. Также рассказывали, как быстро почистить лоток для порошка в стиральной машине.

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