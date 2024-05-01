Как начисто постирать сильно загрязненные кухонные полотенца — пять проверенных способов

Снова новые — как эффективно удалить жир и запах с кухонных полотенец
1 мая 2024 06:40
Кухонные полотенца быстро загрязняются. Фото: womansworld.com
Функции кухонных полотенец подразумевают быстрые и сильные загрязнения, плюс они впитывают все запахи приготовления продуктов. Покупать каждый раз новые экономически неоправданно, а бумажные аналоги не всегда могут заменить ткани.
Ознакомьтесь с пятью проверенными способами удалить стойкие пятна и неприятный запах из полотенец.
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Перекись водорода и лимонная кислота
- К пяти литрам горячей воды добавьте 50 мл перекиси водорода и 50 г лимонной кислоты, тщательно перемешайте.
- Полотенце намочите теплой водой и намыльте хозяйственным мылом или жидким средством для мытья посуды.
- Оставьте полотенце в растворе перекиси и лимонной кислоты на три часа.
- Прополощите полотенце теплой водой.
- Постирайте вещь обычным способом.
Соль и нашатырный спирт
- Добавьте столовую ложку соли на один литр горячей воды и размешайте до полного растворения кристаллов.
- Добавьте в воду 10 мл нашатыря.
- Замочите полотенца в растворе на ночь.
- Немного потрите изделия руками и отожмите.
- Отправьте в стиральную машину.
Подсолнечное масло
- Добавьте на шесть литров горячей кипяченой воды одну столовую ложку масла, одну столовую ложку порошкового отбеливателя и четыре столовых ложки стирального порошка.
- Цветные и белые изделия замачивайте отдельно.
- Накройте тазик и оставьте на 12 часов.
- Тщательно прополощите полотенца несколько раз в теплой воде.
- Это удивительно, но подсолнечное масло является действенным способом устранения засаленных следов на кухонных полотенцах.
Горчица
- Добавьте к 200 г порошка горчицы немного горячей воды, чтобы получилась густая кашица.
- Полотенца смочите в теплой воде и отожмите.
- Выложите на развернутые влажные полотенца смесь ровным слоем.
- Сложите изделия и оставьте на ночь в тазике.
- Залейте полотенца теплой водой, тщательно потрите их руками.
- Прополощите в чистой воде.
- Выстирайте обычным способом.
Уксус с порошком
- Выставьте температурный режим стиральной машины на 70 °C и максимальное время стирки.
- В контейнер засыпьте стиральный порошок.
- Залейте в отсек кондиционера 250 мл 9% уксуса.
- После стирки полотенца снова станут новыми.
Ранее мы писали о лучших проверенных способах удаления жирных и масляных пятен с одежды. Также рассказывали, как быстро почистить лоток для порошка в стиральной машине.
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