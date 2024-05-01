Как начисто постирать сильно загрязненные кухонные полотенца — пять проверенных способов

Кухонные полотенца быстро загрязняются. Фото: womansworld.com

Функции кухонных полотенец подразумевают быстрые и сильные загрязнения, плюс они впитывают все запахи приготовления продуктов. Покупать каждый раз новые экономически неоправданно, а бумажные аналоги не всегда могут заменить ткани.

Ознакомьтесь с пятью проверенными способами удалить стойкие пятна и неприятный запах из полотенец.

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Перекись водорода и лимонная кислота

К пяти литрам горячей воды добавьте 50 мл перекиси водорода и 50 г лимонной кислоты, тщательно перемешайте.

Полотенце намочите теплой водой и намыльте хозяйственным мылом или жидким средством для мытья посуды.

Оставьте полотенце в растворе перекиси и лимонной кислоты на три часа.

Прополощите полотенце теплой водой.

Постирайте вещь обычным способом.

Соль и нашатырный спирт

Добавьте столовую ложку соли на один литр горячей воды и размешайте до полного растворения кристаллов.

Добавьте в воду 10 мл нашатыря.

Замочите полотенца в растворе на ночь.

Немного потрите изделия руками и отожмите.

Отправьте в стиральную машину.

Подсолнечное масло

Добавьте на шесть литров горячей кипяченой воды одну столовую ложку масла, одну столовую ложку порошкового отбеливателя и четыре столовых ложки стирального порошка.

Цветные и белые изделия замачивайте отдельно.

Накройте тазик и оставьте на 12 часов.

Тщательно прополощите полотенца несколько раз в теплой воде.

Это удивительно, но подсолнечное масло является действенным способом устранения засаленных следов на кухонных полотенцах.

Фото: sacktowels.com

Горчица

Добавьте к 200 г порошка горчицы немного горячей воды, чтобы получилась густая кашица.

Полотенца смочите в теплой воде и отожмите.

Выложите на развернутые влажные полотенца смесь ровным слоем.

Сложите изделия и оставьте на ночь в тазике.

Залейте полотенца теплой водой, тщательно потрите их руками.

Прополощите в чистой воде.

Выстирайте обычным способом.

Уксус с порошком

Выставьте температурный режим стиральной машины на 70 °C и максимальное время стирки.

В контейнер засыпьте стиральный порошок.

Залейте в отсек кондиционера 250 мл 9% уксуса.

После стирки полотенца снова станут новыми.

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