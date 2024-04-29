Как легко очистить лоток стиральной машины от плесени и налета — лайфхак

Губки нужно класть так. Фото автора.

Со временем лотки для порошка в стиральной машинке загрязняются налетом и застывшими остатками стиральных средств. Но из-за своей сложной формы отсеки труднодоступны для чистки.

Избавиться от загрязнений лотков стиральной машины можно с помощью только двух подручных средств, которые есть в каждом доме.

Читайте также:

Понадобятся

Обычные губки для мытья посуды.

Белый уксус.

Что нужно сделать

Кладем губки в отсеки.

Хорошенько заливаем уксусом.

Оставляем на 10 минут.

Промываем.

Уксус без проблем справится с плесенью, ржавчиной и известковым налетом, а кухонные губки ускорят очищение.

Фото: 0352.ua

Ранее мы писали, почему губки для мытья посуды разного цвета. Оказалось, что они имеют разное предназначение. Очень важно выбрать правильную губку, чтобы не поцарапать чувствительную посуду, но многие люди об этом не знают.

Также рассказывали, как использовать белый уксус для уборки дома. Его можно применять очень широко — от отбеливания белья и мытья окон до удаления ржавчины и дезинфекции поверхностей. Этот помощник в хозяйстве облегчает множество домашних дел без использования агрессивных химикатов.