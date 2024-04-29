Як легко очистити лоток пральної машини від цвілі та вапняного нальоту — лайфхак

Губки треба класти так. Фото автора.

З часом лотки для порошку в пральній машинці забруднюються нальотом та застиглими залишками пральних засобів. Але через свою складну форму відсіки важкодоступні для чистки.

Позбавитися забруднень лотків пральної машини можна за допомогою лише двох підручних засобів, які є у кожному домі.

Читайте також:

Знадобляться

Звичайні губки для миття посуду.

Білий оцет.

Що потрібно зробити

Кладемо губки у відсіки.

Гарненько заливаємо оцтом.

Залишаємо на 10 хвилин.

Промиваємо.

Оцет без проблем впорається з цвіллю, іржею та вапняним нальотом, а кухонні губки прискорять очищення.

Фото: 0352.ua

Раніше ми писали, чому губки для миття посуду різного кольору. Виявилося, що вони мають різне призначення. Дуже важливо вибрати правильну губку, щоб не подряпати чутливий посуд, але багато людей про це не знають.

Також розповідали, як використовувати білий оцет для прибирання дому. Його можна застосовувати дуже широко — від відбілювання білизни та миття вікон до видалення іржі та дезінфекції поверхонь. Цей незамінний помічник у господарстві полегшує безліч домашніх справ без використання агресивних хімікатів.