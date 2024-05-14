Как защитить от засоров трубы на кухне — неожиданный лайфхак с шариками

Шарики из фольги в сливе раковины. Фото автора.

Периодически слив кухонной раковины засоряется — тогда его приходится чистить или химическими средствами или, что неприятнее, руками. Но этого можно и не делать слишком часто, если использовать профилактический метод опытных хозяек.

Зачем класть в слив раковины на кухне шарики из фольги сообщил канал Дача. Сад и город UA.

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Лишь несколько шариков из фольги помогают защитить слив на кухне от засорения. При этом используется обычная пищевая фольга.

Как это работает

Из фольги скатывают несколько шариков, размер которых позволяет им погрузиться, но не провалиться в углубление слива.

При каждом открытии воды шарики двигаются в решетке слива и не дают постороннему мусору попадать в трубы.

После мытья посуды убираем отходы вместе с шариками.

Этот простой способ позволит реже прочищать слив и убережет от неприятной процедуры капитальной чистки канализационных труб.

Впрочем, сифон требует периодической очистки от грязи, поэтому его необходимо откручивать и мыть даже если вы чистите трубы с помощью бытовой химии.

Фото: sparkleandshine.today

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