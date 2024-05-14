Как защитить от засоров трубы на кухне — неожиданный лайфхак с шариками

Для чего кладут шарики из фольги в слив раковины на кухне — неожиданный лайфхак
Периодически слив кухонной раковины засоряется — тогда его приходится чистить или химическими средствами или, что неприятнее, руками. Но этого можно и не делать слишком часто, если использовать профилактический метод опытных хозяек.
Зачем класть в слив раковины на кухне шарики из фольги сообщил канал Дача. Сад и город UA.
Лишь несколько шариков из фольги помогают защитить слив на кухне от засорения. При этом используется обычная пищевая фольга.
Как это работает
- Из фольги скатывают несколько шариков, размер которых позволяет им погрузиться, но не провалиться в углубление слива.
- При каждом открытии воды шарики двигаются в решетке слива и не дают постороннему мусору попадать в трубы.
- После мытья посуды убираем отходы вместе с шариками.
Этот простой способ позволит реже прочищать слив и убережет от неприятной процедуры капитальной чистки канализационных труб.
Впрочем, сифон требует периодической очистки от грязи, поэтому его необходимо откручивать и мыть даже если вы чистите трубы с помощью бытовой химии.
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