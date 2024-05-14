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Для чего кладут шарики из фольги в слив раковины на кухне — неожиданный лайфхак

14 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как защитить от засоров трубы на кухне — неожиданный лайфхак с шариками
Шарики из фольги в сливе раковины. Фото автора.
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Периодически слив кухонной раковины засоряется — тогда его приходится чистить или химическими средствами или, что неприятнее, руками. Но этого можно и не делать слишком часто, если использовать профилактический метод опытных хозяек.

Зачем класть в слив раковины на кухне шарики из фольги сообщил канал Дача. Сад и город UA.

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Лишь несколько шариков из фольги помогают защитить слив на кухне от засорения. При этом используется обычная пищевая фольга.

Как это работает

  • Из фольги скатывают несколько шариков, размер которых позволяет им погрузиться, но не провалиться в углубление слива.
  • При каждом открытии воды шарики двигаются в решетке слива и не дают постороннему мусору попадать в трубы.
  • После мытья посуды убираем отходы вместе с шариками.

Этот простой способ позволит реже прочищать слив и убережет от неприятной процедуры капитальной чистки канализационных труб.

Впрочем, сифон требует периодической очистки от грязи, поэтому его необходимо откручивать и мыть даже если вы чистите трубы с помощью бытовой химии.

 

Для чего кладут шарики из фольги в слив раковины на кухне - неожиданный лайфхак - фото 1
Фото: sparkleandshine.today

Ранее мы писали, как эффективно удалить жир и запах с кухонных полотенец. Также рассказывали, как правильно мыть посуду.

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