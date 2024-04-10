Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як відчистити від нагару та жиру конфорки на газовій плиті — дієві лайфхаки arrow

Як відчистити від нагару та жиру конфорки на газовій плиті — дієві лайфхаки

10 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Три простих способи почистити конфорки газової плити від жиру та нагару
Чистка конфорки зубною щіткою. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Поступово конфорки газової плити засмічуються залишками їжі, через що ускладнюється проходження газу. Щоб повернути конфорки до первісного стану не потрібно чистити абразивами, адже це пошкодить їхню поверхню.

Три простих способи почистити конфорки.

Читайте також:

Господарське мило

  • Приготуйте водний розчин з господарського мила.
  • Залиште конфорки у розчині на пів години.
  • Ретельно протріть конфорки чистою ганчіркою або губкою.

Оцет

  • Приготуйте розчин оцту з водою 50/50.
  • Перелийте розчин в розпилювач.
  • Побризкайте на конфорки.
  • Залиште на 20 хвилин.
  • Акуратно видаліть залишки бруду за допомогою старої зубної щітки.

 

Як відчистити від нагару та жиру конфорки на газовій плиті — дієві лайфхаки - фото 1
Фото: thespruce.com

Зубна паста

  • Змастіть конфорку невеликою кількістю звичайної білої зубної пасти.
  • Покладіть конфорки в каструлю.
  • Налийте одну столову ложку миючого засобу для посуду та одну столову ложку соди.
  • Залийте окропом.
  • Залиште на три години.
  • Почистіть конфорки губкою під проточною водою.

Раніше ми писали, як почистити мікрохвильову піч підручними засобами. Також розповідали, як почистити від плям світлі шпалери за допомогою нетрадиційного засобу.

лайфхаки
поради
кухня
дієві лайфхаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

27 березня 2024

11:14 У Челсі прокоментували гру Мудрика за збірну України