Три простих способи почистити конфорки газової плити від жиру та нагару

Чистка конфорки зубною щіткою. Фото: thespruce.com

Поступово конфорки газової плити засмічуються залишками їжі, через що ускладнюється проходження газу. Щоб повернути конфорки до первісного стану не потрібно чистити абразивами, адже це пошкодить їхню поверхню.

Три простих способи почистити конфорки.

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Господарське мило

Приготуйте водний розчин з господарського мила.

Залиште конфорки у розчині на пів години.

Ретельно протріть конфорки чистою ганчіркою або губкою.

Оцет

Приготуйте розчин оцту з водою 50/50.

Перелийте розчин в розпилювач.

Побризкайте на конфорки.

Залиште на 20 хвилин.

Акуратно видаліть залишки бруду за допомогою старої зубної щітки.

Фото: thespruce.com

Зубна паста

Змастіть конфорку невеликою кількістю звичайної білої зубної пасти.

Покладіть конфорки в каструлю.

Налийте одну столову ложку миючого засобу для посуду та одну столову ложку соди.

Залийте окропом.

Залиште на три години.

Почистіть конфорки губкою під проточною водою.

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