Три простых способа очистить конфорки газовой плиты от жира и нагара

Как очистить от нагара и жира конфорки на газовой плите — действенные лайфхаки
10 апреля 2024 06:40
Чистка конфорки зубной щеткой. Фото: thespruce.com
Постепенно конфорки газовой плиты засоряются остатками еды, из-за чего затрудняется прохождение газа. Чтобы вернуть конфорки в первоначальное состояние, не нужно чистить абразивами, ведь это повредит их поверхность.
Три простых способа почистить конфорки.
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Хозяйственное мыло
- Приготовьте водный раствор из хозяйственного мыла.
- Оставьте конфорки в растворе на полчаса.
- Тщательно протрите конфорки чистой тряпкой или губкой.
Уксус
- Приготовьте раствор уксуса с водой 50/50.
- Перелейте раствор в распылитель.
- Побрызгайте на конфорки.
- Оставьте на 20 минут.
- Аккуратно удалите остатки грязи с помощью старой зубной щетки.
Зубная паста
- Смажьте конфорку небольшим количеством обыкновенной белой зубной пасты.
- Положите конфорки в кастрюлю.
- Налейте столовую ложку моющего средства для посуды и одну столовую ложку соды.
- Залейте крутым кипятком.
- Оставьте на три часа.
- Очистите конфорки губкой под проточной водой.
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