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Как очистить от нагара и жира конфорки на газовой плите — действенные лайфхаки

10 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Три простых способа очистить конфорки газовой плиты от жира и нагара
Чистка конфорки зубной щеткой. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Постепенно конфорки газовой плиты засоряются остатками еды, из-за чего затрудняется прохождение газа. Чтобы вернуть конфорки в первоначальное состояние, не нужно чистить абразивами, ведь это повредит их поверхность.

Три простых способа почистить конфорки.

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Хозяйственное мыло

  • Приготовьте водный раствор из хозяйственного мыла.
  • Оставьте конфорки в растворе на полчаса.
  • Тщательно протрите конфорки чистой тряпкой или губкой.

Уксус

  • Приготовьте раствор уксуса с водой 50/50.
  • Перелейте раствор в распылитель.
  • Побрызгайте на конфорки.
  • Оставьте на 20 минут.
  • Аккуратно удалите остатки грязи с помощью старой зубной щетки.

 

Как отчистить от нагара и жира конфорки на газовой плите - действенные лайфхаки - фото 1
Фото: thespruce.com

Зубная паста

  • Смажьте конфорку небольшим количеством обыкновенной белой зубной пасты.
  • Положите конфорки в кастрюлю.
  • Налейте столовую ложку моющего средства для посуды и одну столовую ложку соды.
  • Залейте крутым кипятком.
  • Оставьте на три часа.
  • Очистите конфорки губкой под проточной водой.

Ранее мы писали, как почистить микроволновку подручными средствами. Также рассказывали, как почистить от пятен светлые обои с помощью нетрадиционного средства.

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