Три простых способа очистить конфорки газовой плиты от жира и нагара

Чистка конфорки зубной щеткой. Фото: thespruce.com

Постепенно конфорки газовой плиты засоряются остатками еды, из-за чего затрудняется прохождение газа. Чтобы вернуть конфорки в первоначальное состояние, не нужно чистить абразивами, ведь это повредит их поверхность.

Три простых способа почистить конфорки.

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Хозяйственное мыло

Приготовьте водный раствор из хозяйственного мыла.

Оставьте конфорки в растворе на полчаса.

Тщательно протрите конфорки чистой тряпкой или губкой.

Уксус

Приготовьте раствор уксуса с водой 50/50.

Перелейте раствор в распылитель.

Побрызгайте на конфорки.

Оставьте на 20 минут.

Аккуратно удалите остатки грязи с помощью старой зубной щетки.

Фото: thespruce.com

Зубная паста

Смажьте конфорку небольшим количеством обыкновенной белой зубной пасты.

Положите конфорки в кастрюлю.

Налейте столовую ложку моющего средства для посуды и одну столовую ложку соды.

Залейте крутым кипятком.

Оставьте на три часа.

Очистите конфорки губкой под проточной водой.

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