Как легко убрать ржавчину с сантехники дома — хитрый лайфхак с кетчупом

Как справиться с ржавчиной на сантехнике с помощью соуса, который есть у каждой хозяйки
На домашней сантехнике часто появляются пятна ржавчины. Чтобы постоянно не менять смесители и другие металлические приборы и поверхности дома, просто протяните руку к холодильнику и возьмите надежное натуральное средство от коррозии.
Об этом написал House Digest.
Жесткая вода вызывает коррозию на металлических элементах из-за большого количества магния, кальция и железа в своем составе, непосредственно контактирующих с чувствительными поверхностями в доме.
Но с помощью обыкновенного кетчупа можно мгновенно очистить бытовой металл. Дело в том, что кетчуп содержит уксусную кислоту, которая растворяет ржавчину посредством процесса нейтрализации.
Чтобы убрать ржавчину с металлических поверхностей:
- возьмите кетчуп;
- обработайте им пятна ржавчины;
- дайте соусу несколько часов затвердеть;
- уберите кетчуп вместе с остатками ржавчины с помощью щетки.
Если ржавчина въелась уже достаточно крепко:
- обработайте кетчупом пятна ржавчины;
- дайте соусу несколько часов затвердеть;
- добавьте на пятна белый 9% уксус;
- сверните в шарик пищевую фольгу и уберите кетчуп вместе с остатками ржавчины.
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