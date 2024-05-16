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Как справиться с ржавчиной на сантехнике с помощью соуса, который есть у каждой хозяйки

16 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как легко убрать ржавчину с сантехники дома — хитрый лайфхак с кетчупом
Ржавчина уберется легко. Фото: artos.us.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

На домашней сантехнике часто появляются пятна ржавчины. Чтобы постоянно не менять смесители и другие металлические приборы и поверхности дома, просто протяните руку к холодильнику и возьмите надежное натуральное средство от коррозии.

Об этом написал House Digest.

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Жесткая вода вызывает коррозию на металлических элементах из-за большого количества магния, кальция и железа в своем составе, непосредственно контактирующих с чувствительными поверхностями в доме.

Но с помощью обыкновенного кетчупа можно мгновенно очистить бытовой металл. Дело в том, что кетчуп содержит уксусную кислоту, которая растворяет ржавчину посредством процесса нейтрализации.

Чтобы убрать ржавчину с металлических поверхностей:

  • возьмите кетчуп;
  • обработайте им пятна ржавчины;
  • дайте соусу несколько часов затвердеть;
  • уберите кетчуп вместе с остатками ржавчины с помощью щетки.

 

Как справиться с ржавчиной на сантехнике с помощью соуса, что есть у каждой хозяйки - фото 1
Фото: housedigest.com

Если ржавчина въелась уже достаточно крепко:

  • обработайте кетчупом пятна ржавчины;
  • дайте соусу несколько часов затвердеть;
  • добавьте на пятна белый 9% уксус;
  • сверните в шарик пищевую фольгу и уберите кетчуп вместе с остатками ржавчины.

Ранее мы писали, для чего кладут шарики из фольги в слив раковины на кухне. Также рассказывали, как отчистить от нагара и жира конфорки на газовой плите.

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