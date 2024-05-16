Как легко убрать ржавчину с сантехники дома — хитрый лайфхак с кетчупом

Ржавчина уберется легко. Фото: artos.us.com

На домашней сантехнике часто появляются пятна ржавчины. Чтобы постоянно не менять смесители и другие металлические приборы и поверхности дома, просто протяните руку к холодильнику и возьмите надежное натуральное средство от коррозии.

Об этом написал House Digest.

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Но с помощью обыкновенного кетчупа можно мгновенно очистить бытовой металл. Дело в том, что кетчуп содержит уксусную кислоту, которая растворяет ржавчину посредством процесса нейтрализации.

Чтобы убрать ржавчину с металлических поверхностей:

возьмите кетчуп;

обработайте им пятна ржавчины;

дайте соусу несколько часов затвердеть;

уберите кетчуп вместе с остатками ржавчины с помощью щетки.

Фото: housedigest.com

Если ржавчина въелась уже достаточно крепко:

обработайте кетчупом пятна ржавчины;

дайте соусу несколько часов затвердеть;

добавьте на пятна белый 9% уксус;

сверните в шарик пищевую фольгу и уберите кетчуп вместе с остатками ржавчины.

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