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Как быстро почистить сковороду от нагара — старая посуда будет блестеть как новая

20 сентября 2024 03:14
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор
Как почистить сковороду от нагара — лайфхаки для наружной и внутренней очистки
Человек очищает грязную сковороду. Фото: freepik.com
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор

Со временем каждая сковорода может стать жертвой нагара вне зависимости от того, из чего она сделана. Такой вид грязи сложнее отчистить, чем остатки подгоревшей пищи или жира. И все же есть простые, доступные и действенные способы, как быстро вернуть такой посуде первоначальный блеск.

Как чистить все виды сковородок разными способами, рассказала эксперт проектов телеканала STB.UA Надежда Матвеева. Читайте далее, чтобы узнать секреты, которые помогут вашей сковороде снова засиять!

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Как почистить антипригарную сковороду от нагара внутри и снаружи

Поскольку антипригарные сковородки имеют специальное покрытие, очищать их следует таким образом, чтобы это покрытие не повредить. В этом вам поможет лимонная кислота.

Если вы хотите почистить сковороду внутри и снаружи, вам понадобится кастрюля большего размера. Залейте сковороду водой и всыпьте в нее пакетик лимонной кислоты. Это примерно 25 г. Если нагар серьезный, лимонной кислоты можно взять больше. Поставьте емкость на огонь и доведите до кипения. После этого оставьте посуду на плите, чтобы она остыла. Кислота за это время умело сделает свою работу.

 

Как почистить антипригарную сковороду от нагара внутри и снаружи.
Человек моет сковороду. Фото: depositphotos.com

Как почистить чугунную сковороду от нагара внутри и снаружи

Как правило, именно на чугунных сковородках образуется плотный черный слой нагоревшей грязи. Отмыть его обычной губкой и моющим средством невозможно. Однако есть другие, эффективные способы.

Чугунную сковороду можно почистить с помощью соли и уксуса. Необходимо смешать эти два ингредиента в таких пропорциях, чтобы образовалась густая каша. Затем возьмите губку с жесткой поверхностью и очистите приготовленным средством вашу сковородку. Если этот метод не помог, то следует обратиться к специальным профессиональным моющим средствам.

 

Как почистить чугунную сковороду от нагара внутри и снаружи.
Женщина моет чугунную сковороду. Фото: depositphotos.com

Как почистить алюминиевую сковороду от нагара внутри и снаружи

Для очистки алюминиевой сковороды от нагара следует приготовить особое средство. Вам для этого понадобятся:

  • 10-литровое ведро;
  • кальцинированная сода — 500 г;
  • хозяйственное мыло;
  • силикатный клей — 100 г.

Все ингредиенты залейте 10 л воды и опустите в смесь сковородку. После чего ведро поставьте на огонь. Через 30-40 мин. нагар начнет постепенно сходить с поверхности посуды.

Но если вы не хотите заморачиваться над изготовлением смеси, просто купите специальный химический раствор.

 

Как почистить алюминиевую сковороду от нагара внутри и снаружи.
Грязная алюминиевая сковорода. Фото: google.com

Ранее мы писали, как быстро убрать запах рыбы на кухне.

Напомним, мы рассказывали, как на самом деле нужно мыть посуду.

лайфхаки советы Посуда нагар на сковороде

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