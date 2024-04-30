Чим видалити фарбу для волосся з одягу — три ефективні лайфхаки

Фарба для волосся дуже стійка. Фото: realsimple.com

Пляму на одязі від фарби для волосся можна вивести, якщо одразу промокнути її спиртовою серветкою. З застарілим слідом доведеться трохи пововтузитися.

Три ефективні лайфхаки.

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Сила оцту, гліцерину та солі

Нанесіть на пляму дещицю гліцерину.

Залиште на 10 хвилин.

Змішайте одну столову ложку солі зі 100 мл води.

Нанесіть розчин на тканину та дайте всотатися.

Протріть брудну ділянку ватним диском, змоченим в оцті.

Випріть річ руками або в пральній машині.





Фото: cleanipedia.com

Оцет з сіллю

Змішайте столову ложку соди та столову ложку оцту.

Нанесіть на пляму.

Під час реакції двох компонентів виділяється велика кількість піни, яка покращує очищення.

Оцет та вода з рідким милом

Налийте дещицю оцту на пляму.

Залиште на пів години.

Змішайте три столові ложки мила з літром води.

Заперіть річ в отриманій суміші.

Прополощіть одяг у чистій прохолодній воді.

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