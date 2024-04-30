Чим видалити фарбу для волосся з одягу — три ефективні лайфхаки

Як відіпрати з речей плями від фарби для волосся — три надійних способи з оцтом
30 квітня 2024 06:40
Фарба для волосся дуже стійка. Фото: realsimple.com
Пляму на одязі від фарби для волосся можна вивести, якщо одразу промокнути її спиртовою серветкою. З застарілим слідом доведеться трохи пововтузитися.
Три ефективні лайфхаки.
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Сила оцту, гліцерину та солі
- Нанесіть на пляму дещицю гліцерину.
- Залиште на 10 хвилин.
- Змішайте одну столову ложку солі зі 100 мл води.
- Нанесіть розчин на тканину та дайте всотатися.
- Протріть брудну ділянку ватним диском, змоченим в оцті.
- Випріть річ руками або в пральній машині.
Оцет з сіллю
- Змішайте столову ложку соди та столову ложку оцту.
- Нанесіть на пляму.
- Під час реакції двох компонентів виділяється велика кількість піни, яка покращує очищення.
Оцет та вода з рідким милом
- Налийте дещицю оцту на пляму.
- Залиште на пів години.
- Змішайте три столові ложки мила з літром води.
- Заперіть річ в отриманій суміші.
- Прополощіть одяг у чистій прохолодній воді.
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