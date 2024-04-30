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Як відіпрати з речей плями від фарби для волосся — три надійних способи з оцтом

30 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим видалити фарбу для волосся з одягу — три ефективні лайфхаки
Фарба для волосся дуже стійка. Фото: realsimple.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Пляму на одязі від фарби для волосся можна вивести, якщо одразу промокнути її спиртовою серветкою. З застарілим слідом доведеться трохи пововтузитися.

Три ефективні лайфхаки.

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Сила оцту, гліцерину та солі

  • Нанесіть на пляму дещицю гліцерину.
  • Залиште на 10 хвилин.
  • Змішайте одну столову ложку солі зі 100 мл води.
  • Нанесіть розчин на тканину та дайте всотатися.
  • Протріть брудну ділянку ватним диском, змоченим в оцті.
  • Випріть річ руками або в пральній машині.


 

Як відіпрати з речей пляму від фарби для волосся — три надійних способи з оцтом - фото 1
Фото: cleanipedia.com

Оцет з сіллю

  • Змішайте столову ложку соди та столову ложку оцту.
  • Нанесіть на пляму.
  • Під час реакції двох компонентів виділяється велика кількість піни, яка покращує очищення.

Оцет та вода з рідким милом

  • Налийте дещицю оцту на пляму.
  • Залиште на пів години.
  • Змішайте три столові ложки мила з літром води.
  • Заперіть річ в отриманій суміші.
  • Прополощіть одяг у чистій прохолодній воді.

Раніше ми писали, як відіпрати іржу з білого та кольорового одягу. Також повідомляли, як помити килим в домашніх умовах швидко та ефективно.

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