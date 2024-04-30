Чем удалить краску для волос с одежды — три эффективных лайфхака

Краска для волос очень стойкая. Фото: realsimple.com

Пятно на одежде от краски для волос можно вывести, если сразу промокнуть ее спиртовой салфеткой. С устаревшим следом придется немного повозиться.

Три эффективных лайфхака.

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Сила уксуса, глицерина и соли

Нанесите на пятно немного глицерина.

Оставьте на 10 минут.

Смешайте одну столовую ложку соли со 100мл воды.

Нанесите раствор на ткань и дайте впитаться.

Протрите грязный участок ватным диском, смоченным в уксусе.

Выстирайте вещь руками или в стиральной машине.

Фото: cleanipedia.com

Уксус с солью

Смешайте столовую ложку соды и столовую ложку уксуса.

Нанесите на пятно.

Во время реакции двух компонентов выделяется большое количество пены, улучшающей очистку.

Уксус и вода с жидким мылом

Налейте немного уксуса на пятно.

Оставьте на пол часа.

Смешайте три столовых ложки мыла с литром воды.

Застирайте вещь в полученной смеси.

Прополощите одежду в чистой прохладной воде.

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