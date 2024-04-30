Чем удалить краску для волос с одежды — три эффективных лайфхака

Как отстирать с вещей пятна от краски для волос — три надежных способа с уксусом
30 апреля 2024 06:40
Краска для волос очень стойкая. Фото: realsimple.com
Пятно на одежде от краски для волос можно вывести, если сразу промокнуть ее спиртовой салфеткой. С устаревшим следом придется немного повозиться.
Три эффективных лайфхака.
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Сила уксуса, глицерина и соли
- Нанесите на пятно немного глицерина.
- Оставьте на 10 минут.
- Смешайте одну столовую ложку соли со 100мл воды.
- Нанесите раствор на ткань и дайте впитаться.
- Протрите грязный участок ватным диском, смоченным в уксусе.
- Выстирайте вещь руками или в стиральной машине.
Уксус с солью
- Смешайте столовую ложку соды и столовую ложку уксуса.
- Нанесите на пятно.
- Во время реакции двух компонентов выделяется большое количество пены, улучшающей очистку.
Уксус и вода с жидким мылом
- Налейте немного уксуса на пятно.
- Оставьте на пол часа.
- Смешайте три столовых ложки мыла с литром воды.
- Застирайте вещь в полученной смеси.
- Прополощите одежду в чистой прохладной воде.
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