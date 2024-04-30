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Как отстирать с вещей пятна от краски для волос — три надежных способа с уксусом

30 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем удалить краску для волос с одежды — три эффективных лайфхака
Краска для волос очень стойкая. Фото: realsimple.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Пятно на одежде от краски для волос можно вывести, если сразу промокнуть ее спиртовой салфеткой. С устаревшим следом придется немного повозиться.

Три эффективных лайфхака.

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Сила уксуса, глицерина и соли

  • Нанесите на пятно немного глицерина.
  • Оставьте на 10 минут.
  • Смешайте одну столовую ложку соли со 100мл воды.
  • Нанесите раствор на ткань и дайте впитаться.
  • Протрите грязный участок ватным диском, смоченным в уксусе.
  • Выстирайте вещь руками или в стиральной машине.

 

Как отстирать из вещей пятно от краски для волос - три надежных способа с уксусом - фото 1
Фото: cleanipedia.com

Уксус с солью

  • Смешайте столовую ложку соды и столовую ложку уксуса.
  • Нанесите на пятно.
  • Во время реакции двух компонентов выделяется большое количество пены, улучшающей очистку.

Уксус и вода с жидким мылом

  • Налейте немного уксуса на пятно.
  • Оставьте на пол часа.
  • Смешайте три столовых ложки мыла с литром воды.
  • Застирайте вещь в полученной смеси.
  • Прополощите одежду в чистой прохладной воде.

Ранее мы писали, как отстирать ржавчину из белой и цветной одежды. Также сообщалось, как помыть ковер в домашних условиях быстро и эффективно.

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