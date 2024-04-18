Найкращі способи вивести кров з одягу, не пошкодивши речі — три лайфхаки

Як випрати одяг від плям крові та не зіпсувати речі — прості способи
18 квітня 2024 06:40
Виведення плям крові з тканини. Фото: parade.com
Щоб видалити кров з одягу, спочатку перевірте на етикетці, чи можна прати цю річ вручну. У будь-якому разі не можна використовувати гарячу воду, яка може навпаки сприяти закріпленню плями.
Про це написав Real Simple.
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Знадобляться
- паперовий рушник або чиста тканина;
- м'яка зубна щітка;
- перекис водню;
- м'який засіб для миття посуду;
- нашатирний спирт;
- харчова сода;
- пральний порошок;
- засіб для попереднього прання.
Спосіб №1
- Протестуйте перекис водню на непомітній ділянці одягу, щоб побачити, чи він не змінить колір тканини.
- Покрийте пляму перекисом водню.
- За кілька хвилин протріть пляму чистою ганчіркою, рухаючись від зовнішньої сторони плями всередину.
- Якщо пляма не зникла, спробуйте інший метод.
Спосіб №2
- Збризніть пляму нашатирним спиртом, потім посипте її харчовою содою.
- Залиште на кілька хвилин.
- Зубною щіткою обережно потріть пляму круговими рухами, доки вона не зникне.
- Промийте холодною водою.
Спосіб №3
- Змішайте одну чайну ложку прального порошку або засобу для виведення плям з холодною водою.
- Залиште річ відмочуватися на ніч.
- Виперіть виріб у теплій воді з м'яким миючим засобом, безпечним для тканини.
- Якщо пляма не виводиться, повторіть попереднє замочування і додайте одну столову ложку нашатирного спирту.
- Знову виперіть виріб та оцініть пляму ще раз.
Попередження
Не кладіть тканину до сушарки, поки пляма крові не буде повністю виведена. В іншому випадку тепло сушарки призведе до закріплення плями.
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