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Як випрати одяг від плям крові та не зіпсувати речі — прості способи

18 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Найкращі способи вивести кров з одягу, не пошкодивши речі — три лайфхаки
Виведення плям крові з тканини. Фото: parade.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Щоб видалити кров з одягу, спочатку перевірте на етикетці, чи можна прати цю річ вручну. У будь-якому разі не можна використовувати гарячу воду, яка може навпаки сприяти закріпленню плями.

Про це написав Real Simple.

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Знадобляться

  • паперовий рушник або чиста тканина;
  • м'яка зубна щітка;
  • перекис водню;
  • м'який засіб для миття посуду;
  • нашатирний спирт;
  • харчова сода;
  • пральний порошок;
  • засіб для попереднього прання.

Спосіб №1

  • Протестуйте перекис водню на непомітній ділянці одягу, щоб побачити, чи він не змінить колір тканини.
  • Покрийте пляму перекисом водню.
  • За кілька хвилин протріть пляму чистою ганчіркою, рухаючись від зовнішньої сторони плями всередину.
  • Якщо пляма не зникла, спробуйте інший метод.


 

Як випрати одяг від плям крові та не зіпсувати речі — прості способи - фото 1
Фото: apartmenttherapy.info

Спосіб №2

  • Збризніть пляму нашатирним спиртом, потім посипте її харчовою содою.
  • Залиште на кілька хвилин.
  • Зубною щіткою обережно потріть пляму круговими рухами, доки вона не зникне.
  • Промийте холодною водою.

Спосіб №3

  • Змішайте одну чайну ложку прального порошку або засобу для виведення плям з холодною водою.
  • Залиште річ відмочуватися на ніч.
  • Виперіть виріб у теплій воді з м'яким миючим засобом, безпечним для тканини.
  • Якщо пляма не виводиться, повторіть попереднє замочування і додайте одну столову ложку нашатирного спирту.
  • Знову виперіть виріб та оцініть пляму ще раз.

Попередження

Не кладіть тканину до сушарки, поки пляма крові не буде повністю виведена. В іншому випадку тепло сушарки призведе до закріплення плями.

Раніше ми писали, про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з одягу. Також розповідали, як вивести застарілі плями поту з одягу.

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