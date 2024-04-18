Найкращі способи вивести кров з одягу, не пошкодивши речі — три лайфхаки

Виведення плям крові з тканини. Фото: parade.com

Щоб видалити кров з одягу, спочатку перевірте на етикетці, чи можна прати цю річ вручну. У будь-якому разі не можна використовувати гарячу воду, яка може навпаки сприяти закріпленню плями.

Про це написав Real Simple.

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Знадобляться

паперовий рушник або чиста тканина;

м'яка зубна щітка;

перекис водню;

м'який засіб для миття посуду;

нашатирний спирт;

харчова сода;

пральний порошок;

засіб для попереднього прання.

Спосіб №1

Протестуйте перекис водню на непомітній ділянці одягу, щоб побачити, чи він не змінить колір тканини.

Покрийте пляму перекисом водню.

За кілька хвилин протріть пляму чистою ганчіркою, рухаючись від зовнішньої сторони плями всередину.

Якщо пляма не зникла, спробуйте інший метод.





Фото: apartmenttherapy.info

Спосіб №2

Збризніть пляму нашатирним спиртом, потім посипте її харчовою содою.

Залиште на кілька хвилин.

Зубною щіткою обережно потріть пляму круговими рухами, доки вона не зникне.

Промийте холодною водою.

Спосіб №3

Змішайте одну чайну ложку прального порошку або засобу для виведення плям з холодною водою.

Залиште річ відмочуватися на ніч.

Виперіть виріб у теплій воді з м'яким миючим засобом, безпечним для тканини.

Якщо пляма не виводиться, повторіть попереднє замочування і додайте одну столову ложку нашатирного спирту.

Знову виперіть виріб та оцініть пляму ще раз.

Попередження

Не кладіть тканину до сушарки, поки пляма крові не буде повністю виведена. В іншому випадку тепло сушарки призведе до закріплення плями.

Раніше ми писали, про найкращі перевірені способи видалення жирних та масляних плям з одягу. Також розповідали, як вивести застарілі плями поту з одягу.