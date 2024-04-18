Лучшие способы вывести кровь с одежды, не повредив вещи — три лайфхака

Как постирать одежду от пятен крови и не испортить вещи — простые способы
18 апреля 2024 06:40
Выведение пятен крови с ткани. Фото: parade.com
Чтобы удалить кровь с одежды, сначала проверьте этикетку, можно ли стирать эту вещь вручную. В любом случае нельзя использовать горячую воду, которая может наоборот способствовать закреплению пятна.
Об этом написал Real Simple.
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Пригодятся
- бумажное полотенце или чистая ткань;
- мягкая зубная щетка;
- перекись водорода;
- мягкое средство для мытья посуды;
- нашатырный спирт;
- пищевая сода;
- стиральный порошок;
- средство для предварительной стирки.
Способ №1
- Протестируйте перекись водорода на незаметном участке одежды, чтобы увидеть, не изменит ли он цвет ткани.
- Покройте пятно перекисью водорода.
- Через несколько минут протрите пятно чистой тряпкой, двигаясь от внешней стороны пятна внутрь.
- Если пятно не исчезло, попробуйте другой метод.
Способ №2
- Сбрызните пятно нашатырным спиртом, затем посыпьте его пищевой содой.
- Оставьте на несколько минут.
- Зубной щеткой осторожно потрите пятно круговыми движениями, пока оно не исчезнет.
- Промойте прохладной водой.
Способ №3
- Смешайте одну чайную ложку стирального порошка или пятновыводителя с холодной водой.
- Оставьте вещь отмачиваться на ночь.
- Постирайте изделие в теплой воде с мягким моющим средством, безопасным для ткани.
- Если пятно не выводится, повторите предварительное замачивание и добавьте одну столовую ложку нашатырного спирта.
- Снова постирайте изделие и оцените пятно еще раз.
Предупреждение
Не кладите ткань в сушилку, пока пятно крови не будет полностью выведено. В противном случае тепло сушилки приведет к закреплению пятна.
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