Лучшие способы вывести кровь с одежды, не повредив вещи — три лайфхака

Выведение пятен крови с ткани. Фото: parade.com

Чтобы удалить кровь с одежды, сначала проверьте этикетку, можно ли стирать эту вещь вручную. В любом случае нельзя использовать горячую воду, которая может наоборот способствовать закреплению пятна.

Об этом написал Real Simple.

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Пригодятся

бумажное полотенце или чистая ткань;

мягкая зубная щетка;

перекись водорода;

мягкое средство для мытья посуды;

нашатырный спирт;

пищевая сода;

стиральный порошок;

средство для предварительной стирки.

Способ №1

Протестируйте перекись водорода на незаметном участке одежды, чтобы увидеть, не изменит ли он цвет ткани.

Покройте пятно перекисью водорода.

Через несколько минут протрите пятно чистой тряпкой, двигаясь от внешней стороны пятна внутрь.

Если пятно не исчезло, попробуйте другой метод.

Фото: apartmenttherapy.info

Способ №2

Сбрызните пятно нашатырным спиртом, затем посыпьте его пищевой содой.

Оставьте на несколько минут.

Зубной щеткой осторожно потрите пятно круговыми движениями, пока оно не исчезнет.

Промойте прохладной водой.

Способ №3

Смешайте одну чайную ложку стирального порошка или пятновыводителя с холодной водой.

Оставьте вещь отмачиваться на ночь.

Постирайте изделие в теплой воде с мягким моющим средством, безопасным для ткани.

Если пятно не выводится, повторите предварительное замачивание и добавьте одну столовую ложку нашатырного спирта.

Снова постирайте изделие и оцените пятно еще раз.

Предупреждение

Не кладите ткань в сушилку, пока пятно крови не будет полностью выведено. В противном случае тепло сушилки приведет к закреплению пятна.

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