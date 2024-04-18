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Как постирать одежду от пятен крови и не испортить вещи — простые способы

18 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Лучшие способы вывести кровь с одежды, не повредив вещи — три лайфхака
Выведение пятен крови с ткани. Фото: parade.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Чтобы удалить кровь с одежды, сначала проверьте этикетку, можно ли стирать эту вещь вручную. В любом случае нельзя использовать горячую воду, которая может наоборот способствовать закреплению пятна.

Об этом написал Real Simple.

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Пригодятся

  • бумажное полотенце или чистая ткань;
  • мягкая зубная щетка;
  • перекись водорода;
  • мягкое средство для мытья посуды;
  • нашатырный спирт;
  • пищевая сода;
  • стиральный порошок;
  • средство для предварительной стирки.

Способ №1

  • Протестируйте перекись водорода на незаметном участке одежды, чтобы увидеть, не изменит ли он цвет ткани.
  • Покройте пятно перекисью водорода.
  • Через несколько минут протрите пятно чистой тряпкой, двигаясь от внешней стороны пятна внутрь.
  • Если пятно не исчезло, попробуйте другой метод.

 

Как постирать одежду от пятен крови и не испортить вещи - простые способы - фото 1
Фото: apartmenttherapy.info

Способ №2

  • Сбрызните пятно нашатырным спиртом, затем посыпьте его пищевой содой.
  • Оставьте на несколько минут.
  • Зубной щеткой осторожно потрите пятно круговыми движениями, пока оно не исчезнет.
  • Промойте прохладной водой.

Способ №3

  • Смешайте одну чайную ложку стирального порошка или пятновыводителя с холодной водой.
  • Оставьте вещь отмачиваться на ночь.
  • Постирайте изделие в теплой воде с мягким моющим средством, безопасным для ткани.
  • Если пятно не выводится, повторите предварительное замачивание и добавьте одну столовую ложку нашатырного спирта.
  • Снова постирайте изделие и оцените пятно еще раз.

Предупреждение

Не кладите ткань в сушилку, пока пятно крови не будет полностью выведено. В противном случае тепло сушилки приведет к закреплению пятна.

Ранее мы писали о лучших проверенных способах удаления жирных и масляных пятен с одежды. Также рассказывали, как вывести устаревшие пятна пота с одежды.

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