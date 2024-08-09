Коли можна збирати кавуни — головні ознаки, що ягода стигла

Стиглі кавуни на городі. Фото: pexels.com

Саме у серпні в Україні зазвичай розпочинається сезон кавунів. Це одна з найпопулярніших ягід. Її обожнюють за свіжість, соковитість і солодкість. Проте, вирощуючи смугастий смаколик на своєму городі, постає важке питання — як зрозуміти, що кавуни готові до збору.

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Головні ознаки зрілості кавуна

Зазвичай, точний час збору кавунів залежить від сорту та регіону, де їх вирощують. В Україні це період з початку серпня й до середини вересня.

Важливо правильно обрати час збору ягоди, адже це напряму впливає на консистенцію м'якоті та смакові якості. Є ключові ознаки, на які слід звернути увагу:

Зміна кольору. Зазвичай, коли кавуни дозріли, шкірка набуває темно-зеленого кольору. Проте, цей показник може відрізнятися залежно від сорту. Сухий та коричневий хвостик. Це одна з найнадійніших ознак готовності кавуна. Звук при постукуванні. Зрілі кавуни видають глухий звук, тоді як недостиглі — більш дзвінкий. Розмір плода. В ідеалі, плоди мають мати відповідні для свого сорту габарити.

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