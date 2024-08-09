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Как определить, что арбуз можно забирать с грядки — главные признаки спелой ягоды

9 августа 2024 12:22
Анастасия Мироненко - Редактор
Когда можно собирать арбузы — главные признаки, что ягода спелая
Спелые арбузы на огороде. Фото: pexels.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Именно в августе в Украине обычно начинается сезон арбузов. Это одна из самых популярных ягод. Ее обожают за свежесть, сочность и сладость. Однако выращивая полосатую сладость на своем огороде, встает трудный вопрос — как понять, что арбузы готовы к сбору.

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Главные признаки зрелости арбуза

Обычно точное время сбора арбузов зависит от сорта и региона, где их выращивают. В Украине это период с начала августа до середины сентября.

Важно правильно выбрать время сбора ягоды, так как это напрямую влияет на консистенцию мякоти и вкусовые качества. Есть ключевые признаки, на которые следует обратить внимание:

  1. Изменение цвета. Обычно, когда арбузы созрели, кожура приобретает темно-зеленый цвет. Однако этот показатель может отличаться в зависимости от сорта.
  2. Сухой и коричневый хвостик. Это один из самых надежных признаков готовности арбуза.
  3. Звук при постукивании. Зрелые арбузы издают глухой звук, тогда как недозрелые — более звонкий.
  4. Размер плода. В идеале, плоды должны иметь подходящие для своего сорта габариты.

 

Ранее мы писали, что известно о растении, напоминающем мини-арбуз, какой вкус имеет мелотрия и как вырастить такую удивительную красоту на своем приусадебном участке.

Напомним, мы рассказывали, почему дыня на огороде растет несладкой и как это исправить.

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