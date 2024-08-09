Когда можно собирать арбузы — главные признаки, что ягода спелая

Спелые арбузы на огороде. Фото: pexels.com

Именно в августе в Украине обычно начинается сезон арбузов. Это одна из самых популярных ягод. Ее обожают за свежесть, сочность и сладость. Однако выращивая полосатую сладость на своем огороде, встает трудный вопрос — как понять, что арбузы готовы к сбору.

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Главные признаки зрелости арбуза

Обычно точное время сбора арбузов зависит от сорта и региона, где их выращивают. В Украине это период с начала августа до середины сентября.

Важно правильно выбрать время сбора ягоды, так как это напрямую влияет на консистенцию мякоти и вкусовые качества. Есть ключевые признаки, на которые следует обратить внимание:

Изменение цвета. Обычно, когда арбузы созрели, кожура приобретает темно-зеленый цвет. Однако этот показатель может отличаться в зависимости от сорта. Сухой и коричневый хвостик. Это один из самых надежных признаков готовности арбуза. Звук при постукивании. Зрелые арбузы издают глухой звук, тогда как недозрелые — более звонкий. Размер плода. В идеале, плоды должны иметь подходящие для своего сорта габариты.

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