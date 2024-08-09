Когда можно собирать арбузы — главные признаки, что ягода спелая

Как определить, что арбуз можно забирать с грядки — главные признаки спелой ягоды
Именно в августе в Украине обычно начинается сезон арбузов. Это одна из самых популярных ягод. Ее обожают за свежесть, сочность и сладость. Однако выращивая полосатую сладость на своем огороде, встает трудный вопрос — как понять, что арбузы готовы к сбору.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно определить момент сбора урожая арбузов.
Главные признаки зрелости арбуза
Обычно точное время сбора арбузов зависит от сорта и региона, где их выращивают. В Украине это период с начала августа до середины сентября.
Важно правильно выбрать время сбора ягоды, так как это напрямую влияет на консистенцию мякоти и вкусовые качества. Есть ключевые признаки, на которые следует обратить внимание:
- Изменение цвета. Обычно, когда арбузы созрели, кожура приобретает темно-зеленый цвет. Однако этот показатель может отличаться в зависимости от сорта.
- Сухой и коричневый хвостик. Это один из самых надежных признаков готовности арбуза.
- Звук при постукивании. Зрелые арбузы издают глухой звук, тогда как недозрелые — более звонкий.
- Размер плода. В идеале, плоды должны иметь подходящие для своего сорта габариты.
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