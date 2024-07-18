Чому диня на городі виросла не солодка — п'ять найпоширеніших помилок

Врожай дині на городі. Фото: google.com

Багато українців садять на городах дині, щоб насолоджуватися вирощеними власноруч баштанними. Проте, початківці часто стикаються із ситуацією, коли плоди ніби виростають достатньо великим, але смаку не мають.

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Якщо усунути ці помилки, можна виростити дійсно якісний врожай солодких динь.

1. Посадили не той сорт

Часто люди просто купують насіннєвий матеріал, не вдаючись у деталі, що це за сорт та які особливості має. Проте, сорт дині необхідно обирати відповідний для свого клімату. Оскільки є культури, які дають чудовий урожай, але виключно в південних регіонах.

2. Посадили рано

На півдні дині садять насінням відразу у відкритий ґрунт. Посів здійснюють у квітні-травні. В інших регіонах України не варто поспішати з посадкою, адже диня — теплолюбна рослина.

Дочекайтесь доки ґрунт достатньо прогріється. Найбільш сприятлива температура за сівби та для проростання насіння — 16-17 °C, на момент цвітіння — 20-24 °C.

Деякі городники йдуть на хитрість: накривають ділянку, на якій планують вирощувати баштан, агроволокном, щоб ґрунт швидше прогрівся. Потім висівають дині (і кавуни) і знову накривають їх тканиною, і таким чином створюють їм тепличні умови.

Плоди дині на городі. Фото: google.com

3. Мало сонця і тепла

Диню необхідно садити на сонячній ділянці, щоб вона могла накопичити цукри. Тінь та напівтінь культурі не підходить. Крім цього, якщо у вашому регіоні сезон виявився дощовим та хмарним, то розраховувати на солодкий врожай баштанних не варто.

4. Багато вологи

Диня належить до тих культур, які не потребують регулярного поливу. Її коріння йде на глибину до 1 метра і здатне забезпечити себе водою самостійно. Баштанні можна полити відстояною і теплою водою, якщо верхній шар сильно пересох. Якщо вологи буде багато, а вода холодною, то рослини можуть "підхопити" кореневу гниль.

За 3 тижні до збирання врожаю дині взагалі не можна поливати — у цей час плоди накопичують цукри, від яких залежить солодкість баштанних. Під час затяжних дощів їх можна накрити зверху плівкою, щоб уберегти від надлишку вологи.

Врожай дині. Фото: newagro.by

5. Не пасинкували та перегодували азотом

Якщо підживлювати диню добривами, які багаті на азот, це може призвести до того, що цвітіння затримається й плоди виростуть несолодкими.

Для солодкості дині потрібні фосфор і калій, тому її можна підживити настоєм золи — 1 склянка на 10 л води (настоювати 6-7 днів).

Також дині потрібно пасинкувати. Якщо цього не зробити, то на кущах буде багато зав'язей, але дрібних.

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