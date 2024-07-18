Почему дыня на огороде выросла не сладкая — пять самых распространенных ошибок

Урожай дыни на огороде. Фото: google.com

Многие украинцы сажают на огородах дыни, чтобы наслаждаться выращенными собственноручно бахчевыми. Тем не менее, начинающие часто сталкиваются с ситуацией, когда плоды вроде бы вырастают достаточно большим, но вкуса не имеют.

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Если устранить эти ошибки, можно вырастить действительно качественный урожай сладких дынь.

1. Посадили не тот сорт

Часто люди просто покупают семенной материал, не вдаваясь в детали, что это за сорт и какие особенности. Тем не менее сорт дыни необходимо выбирать подходящий для своего климата. Поскольку есть культуры, которые дают отличный урожай, но исключительно в южных регионах.

2. Посадили рано

На юге дыни сажают семенами сразу в открытую почву. Посев осуществляют в апреле-мае. В других регионах Украины не стоит спешить с посадкой, ведь дыня — теплолюбивое растение.

Дождитесь пока почва достаточно прогреется. Наиболее благоприятная температура при посевах и для прорастания семян — 16-17 °C, на момент цветения — 20-24 °C.

Некоторые огородники идут на хитрость: накрывают участок, на котором планируют выращивать бахчевые, агроволокном, чтобы почва быстрее прогрелась. Затем высевают дыни (и арбузы) и снова накрывают их тканью и таким образом создают им тепличные условия.

Плоды дыни на огороде. Фото: google.com

3. Мало солнца и тепла

Дыню необходимо сажать на солнечном участке, чтобы она могла накопить сахара. Тень и полутень культуре не подходит. Кроме того, если в вашем регионе сезон оказался дождливым и облачным, то рассчитывать на сладкий урожай бахчевых не стоит.

4. Много влаги

Дыня относится к тем культурам, которые не нуждаются в регулярном поливе. Ее корни уходят на глубину до 1 метра и способны обеспечить себя водой самостоятельно. Бахчевые можно полить отстоянной и теплой водой, если верхний слой сильно пересох. Если влаги будет много, а вода холодной, то растения могут "подхватить" корневую гниль.

За 3 недели до сбора урожая дыни вообще нельзя поливать — в это время плоды накапливают сахара, от которых зависит сладость бахчевых. Во время затяжных дождей можно накрыть сверху пленкой, чтобы уберечь от избытка влаги.

Урожай дыни. Фото: newagro.by

5. Не пасынковали и перекормили азотом

Если подкармливать дыню удобрениями, богатыми азотом, это может привести к тому, что цветение задержится и плоды вырастут несладкими.

Для сладости дыни нужны фосфор и калий, поэтому ее можно подкормить настоем золы — 1 стакан на 10 л воды (настаивать 6-7 дней).

Также дыню нужно пасынковать. Если этого не сделать, то на кустах будет много завязей, но мелких.

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