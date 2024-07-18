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Почему дыня растет несладкая — пять распространенных ошибок, портящих урожай

18 июля 2024 06:42
Анастасия Мироненко - Редактор
Почему дыня на огороде выросла не сладкая — пять самых распространенных ошибок
Урожай дыни на огороде. Фото: google.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Многие украинцы сажают на огородах дыни, чтобы наслаждаться выращенными собственноручно бахчевыми. Тем не менее, начинающие часто сталкиваются с ситуацией, когда плоды вроде бы вырастают достаточно большим, но вкуса не имеют.

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Почему дыня на огороде растет не сладкой, разбираемся далее в материале.

Почему дыня выросла не сладкая — пять распространенных ошибок

Если устранить эти ошибки, можно вырастить действительно качественный урожай сладких дынь.

1. Посадили не тот сорт

Часто люди просто покупают семенной материал, не вдаваясь в детали, что это за сорт и какие особенности. Тем не менее сорт дыни необходимо выбирать подходящий для своего климата. Поскольку есть культуры, которые дают отличный урожай, но исключительно в южных регионах.

2. Посадили рано

На юге дыни сажают семенами сразу в открытую почву. Посев осуществляют в апреле-мае. В других регионах Украины не стоит спешить с посадкой, ведь дыня — теплолюбивое растение.

Дождитесь пока почва достаточно прогреется. Наиболее благоприятная температура при посевах и для прорастания семян — 16-17 °C, на момент цветения — 20-24 °C.

Некоторые огородники идут на хитрость: накрывают участок, на котором планируют выращивать бахчевые, агроволокном, чтобы почва быстрее прогрелась. Затем высевают дыни (и арбузы) и снова накрывают их тканью и таким образом создают им тепличные условия.

 

Почему дыня выросла не сладкая - пять распространенных ошибок
Плоды дыни на огороде. Фото: google.com

3. Мало солнца и тепла

Дыню необходимо сажать на солнечном участке, чтобы она могла накопить сахара. Тень и полутень культуре не подходит. Кроме того, если в вашем регионе сезон оказался дождливым и облачным, то рассчитывать на сладкий урожай бахчевых не стоит.

4. Много влаги

Дыня относится к тем культурам, которые не нуждаются в регулярном поливе. Ее корни уходят на глубину до 1 метра и способны обеспечить себя водой самостоятельно. Бахчевые можно полить отстоянной и теплой водой, если верхний слой сильно пересох. Если влаги будет много, а вода холодной, то растения могут "подхватить" корневую гниль.

За 3 недели до сбора урожая дыни вообще нельзя поливать — в это время плоды накапливают сахара, от которых зависит сладость бахчевых. Во время затяжных дождей можно накрыть сверху пленкой, чтобы уберечь от избытка влаги.

 

Почему дыня растет большой, но не сладкой
Урожай дыни. Фото: newagro.by

5. Не пасынковали и перекормили азотом

Если подкармливать дыню удобрениями, богатыми азотом, это может привести к тому, что цветение задержится и плоды вырастут несладкими.

Для сладости дыни нужны фосфор и калий, поэтому ее можно подкормить настоем золы — 1 стакан на 10 л воды (настаивать 6-7 дней).

Также дыню нужно пасынковать. Если этого не сделать, то на кустах будет много завязей, но мелких.

 

Ранее мы рассказывали, чем подкормить арбузы в июле, чтобы получить сладкие плоды.

Напомним, мы писали, что известно о растении, напоминающем мини-арбуз, какой вкус имеет мелотрия и как вырастить такую удивительную красоту на своем приусадебном участке.

Также советуем вам узнать, чем прикормить малину, чтобы иметь урожай больших и сладких ягод.

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