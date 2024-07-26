Як використати кавунові кірки в саду та на городі — лайфхак для гарного врожаю

Кавунові кірки на дошці. Фото: google.com

Сезон кавунів в Україні вже у самому розпалі. Цей соковитий солодкий літній плід освіжає та насичує нас вітамінами. Але мало хто знає, що смугаста ягода також може стати незамінним помічником на городі та в саду.

Фахівці поділились незвичайним лайфхаком, як можна використати кавунові кірки на своїй присадибній ділянці.

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Навіщо розкидати кавунові кірки у саду та на городі

Виявляється, кавунові кірки — найкращий засіб проти равликів і слимаків, які завдають значної шкоди врожаю, ушкоджують рослини та квіти.

Завдяки своєму солодкому та привабливому аромату, кавунові кірки діють як приманка для цих шкідників. Цей простий лайфхак допоможе запобігти значним збиткам вашим рослинам у саду.

Кавунові кірки. Фото: google.com

Як позбутися равликів і слимаків за допомогою кавунових кірок

Все дуже просто, у вечірній час розкидайте кавунові кірки на вашій ділянці. За ніч равлики зберуться "на частування" в одному місці, і вже вранці ви зможете легко їх зібрати та випровадити.

Таким чином ви позбудетеся шкідників без використання хімічних речовин, які можуть бути небезпечні для навколишнього середовища, рослин і самих равликів.

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