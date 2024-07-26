Как использовать арбузные корки в саду и огороде — лайфхак для хорошего урожая

Арбузные корки на доске. Фото: google.com

Сезон арбузов в Украине уже в самом разгаре. Этот сочный сладкий летний плод освежает и насыщает нас витаминами. Но мало кто знает, что полосатая ягода может стать незаменимым помощником на огороде и в саду.

Специалисты поделились необычным лайфхаком, как можно использовать арбузные корки на своем приусадебном участке.

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Оказывается, арбузные корки — лучшее средство против улиток и слизняков, которые наносят значительный ущерб урожаю, повреждают растения и цветы.

Благодаря своему сладкому и привлекательному аромату арбузные корки действуют как приманка для этих вредителей. Этот простой лайфхак поможет предотвратить значительный ущерб вашим растениям в саду.

Арбузные корки. Фото: google.com

Как избавиться от улиток и слизняков с помощью арбузных корок

Все очень просто, в вечернее время разбрасывайте арбузные корки на вашем участке. За ночь улитки соберутся на угощение в одном месте, и уже утром вы сможете легко их собрать и выпроводить.

Таким образом вы избавитесь от вредителей без использования химических веществ, которые могут быть опасны для окружающей среды, растений и самих улиток.

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