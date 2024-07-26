Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Зачем разбрасывать арбузные корки в саду и огороде — лайфхак от специалистов arrow

Зачем разбрасывать арбузные корки в саду и огороде — лайфхак от специалистов

26 июля 2024 06:55
Анастасия Мироненко - Редактор
Как использовать арбузные корки в саду и огороде — лайфхак для хорошего урожая
Арбузные корки на доске. Фото: google.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Сезон арбузов в Украине уже в самом разгаре. Этот сочный сладкий летний плод освежает и насыщает нас витаминами. Но мало кто знает, что полосатая ягода может стать незаменимым помощником на огороде и в саду.

Специалисты поделились необычным лайфхаком, как можно использовать арбузные корки на своем приусадебном участке.

Читайте также:

Зачем разбрасывать арбузные корки в саду и огороде

Оказывается, арбузные корки — лучшее средство против улиток и слизняков, которые наносят значительный ущерб урожаю, повреждают растения и цветы.

Благодаря своему сладкому и привлекательному аромату арбузные корки действуют как приманка для этих вредителей. Этот простой лайфхак поможет предотвратить значительный ущерб вашим растениям в саду.

 

Как использовать арбузные корки в саду и огороде – лайфхак для хорошего урожая
Арбузные корки. Фото: google.com

Как избавиться от улиток и слизняков с помощью арбузных корок

Все очень просто, в вечернее время разбрасывайте арбузные корки на вашем участке. За ночь улитки соберутся на угощение в одном месте, и уже утром вы сможете легко их собрать и выпроводить.

Таким образом вы избавитесь от вредителей без использования химических веществ, которые могут быть опасны для окружающей среды, растений и самих улиток.

Раньше мы рассказывали, почему виноград чернеет и гниет зеленым и что с этим делать.

Напомним, мы писали, почему дыня на огороде растет несладкой и как это исправить.

Также советуем вам узнать, чем подкормить огурцы, чтобы уменьшить количество пустоцвета и помочь завязи формироваться.

лайфхаки советы огород сад арбуз вредители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

12 июля 2024

08:40 Госпомощи не будет — кто из переселенцев останется без выплат