Що робити, якщо гниє виноград — причини та дієві поради, які врятують врожай

Жінка обрізає гнилу грону винограду. Фото: mukachevo.net

Нерідко садівники та дачники стикаються з проблемою, коли грона винограду починають чорніти та гнити ще зеленими. Через це врожай солодких ягід може бути втрачений.

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Гниє виноград — які є причини

Найчастіше врожай винограду починає псуватися через такі хвороби, як чорна, біла та сіра гниль.

Ознаки чорної гнилі:

бурі плями з чорними краями на листах;

ягоди стають втиснутими.

Як проявляється сіра гниль на винограді:

плями коричневого кольору на листі;

сірий наліт;

на пізніх стадіях листя та плоди засихають та вкриваються пліснявою.

При білій гнилі можна помітити:

плями жовтого забарвлення на листі та ягодах;

ягоди засихають та стають дрібними.

Звичайно, коли на рослині вже дозрівають плоди, обробку спецзасобами проводити запізно, адже такі плоди буде неможливо вживати та й дуже небезпечно. Проте є натуральні засоби, які допоможуть зупинити розповсюдження хвороби й не принесуть шкоди здоров'ю.

Жінка обробляє виноградник. Фото: mukachevo.net

Чим обробити виноград від гнилі, щоб врятувати урожай

Необхідно приготувати такий натуральний та простий розчин:

сода — 60 г;

вода — 10 л.

Таким содовим розчином необхідно оприскувати виноград кожні десять днів. Його можна використовувати також для профілактики.

Крім цього, щоб запобігати хворобам, не загущуйте посадки, видаляйте хворі грона, листя та пагони.

Після збору врожаю проведіть обробку — Роніланом або Ровралом. Обробити виноград проти чорної гнилі потрібно таким засобом — у 10 л води розчиніть 60 г Тіовіта Джет та 25 г Ридомілу Голд.

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