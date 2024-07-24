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Чому виноград чорніє та гниє ще зеленим — поради, що врятують урожай

24 липня 2024 06:50
Анастасія Мироненко - Редактор
Що робити, якщо гниє виноград — причини та дієві поради, які врятують врожай
Жінка обрізає гнилу грону винограду. Фото: mukachevo.net
Анастасія Мироненко - Редактор

Нерідко садівники та дачники стикаються з проблемою, коли грона винограду починають чорніти та гнити ще зеленими. Через це врожай солодких ягід може бути втрачений. 

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Чому це відбувається та як не загубити увесь урожай винограду, розповідаємо далі в матеріалі. 

Гниє виноград — які є причини 

Найчастіше врожай винограду починає псуватися через такі хвороби, як чорна, біла та сіра гниль

Ознаки чорної гнилі: 

  • бурі плями з чорними краями на листах;
  • ягоди стають втиснутими. 

Як проявляється сіра гниль на винограді:

  • плями коричневого кольору на листі;
  • сірий наліт;
  • на пізніх стадіях листя та плоди засихають та вкриваються пліснявою.

При білій гнилі можна помітити: 

  • плями жовтого забарвлення на листі та ягодах;
  • ягоди засихають та стають дрібними.

Звичайно, коли на рослині вже дозрівають плоди, обробку спецзасобами проводити запізно, адже такі плоди буде неможливо вживати та й дуже небезпечно. Проте є натуральні засоби, які допоможуть зупинити розповсюдження хвороби й не принесуть шкоди здоров'ю.

 

Чому виноград чорніє та гниє ще зеленим — що робити
Жінка обробляє виноградник. Фото: mukachevo.net

Чим обробити виноград від гнилі, щоб врятувати урожай 

Необхідно приготувати такий натуральний та простий розчин:

  • сода — 60 г;
  • вода — 10 л. 

Таким содовим розчином необхідно оприскувати виноград кожні десять днів. Його можна використовувати також для профілактики. 

Крім цього, щоб запобігати хворобам, не загущуйте посадки, видаляйте хворі грона, листя та пагони.

Після збору врожаю проведіть обробку — Роніланом або Ровралом. Обробити виноград проти чорної гнилі потрібно таким засобом — у 10 л води розчиніть 60 г Тіовіта Джет та 25 г Ридомілу Голд.

 

Раніше ми розповідали, чому так важливо обрізати абрикос влітку і як це робити, щоб не зіпсувати врожай.

Нагадаємо, ми писали, чому диня на городі росте несолодкою та як це можна виправити.

Також радимо вам дізнатися, чим підгодувати малину, щоб мати врожай великих та солодких ягід.

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