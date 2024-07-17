Що робить сода з виноградом — лайфхак фахівців, про який мало хто знає

Про це ви точно не знали — як врятувати врожай винограду, додавши просту соду
Хто ж не мріє про великий врожай соковитого та солодкого винограду. З цієї ягоди українці готують на зиму варення, мариновані закуски, компоти й виготовляють домашнє вино. Проте, щоб рослина не тільки гарно вродила, а дала якісні, здорові плоди, вона потребує особливого догляду: поливу, обрізки, обробки від хвороб і, звичайно, підживлення. Щодо останнього, виноградарі вдалися до неймовірної хитрості.
Виявляється, повноцінно удобрити виноград, а також обробити можна за допомогою копійчаного засобу — соди. Який вона має вплив на рослину та як правильно її використовувати як добриво, ділимося далі у матеріалі.
Як сода впливає на якість та врожайність винограду
Фахівці підкреслили, сода корисна для рослини, у першу чергу тим, що має антисептичні та антимікробні властивості. Тобто, вона здатна захистити виноград від багатьох хвороб.
Сода ефективно бореться з:
- грибками (до прикладу, з борошнистою росою та сірою гнилизною);
- бактеріями;
- іншими небезпечними для рослини мікроорганізми.
Ще одна користь від соди — антиоксидантні властивості, які допомагають захистити виноград від впливу різних агресивних факторів:
- забруднення повітря;
- ультрафіолетові промені тощо.
Ще одна користь від соди, яку виноградарі цінують найбільше — вона допомагає зробити солодшими ягоди винограду.
Як правильно застосовувати соду на винограднику
Щоб захистити виноград від борошнистої роси або сірої гнилі, спеціалісти рекомендують застосовувати содовий розчин:
- сода — 5 ч. л.;
- вода — 10 л;
- рідину слід ретельно перемішати;
- перелити певну кількість розчину у пульверизатор та обприскати кущі;
- обробляють листя з усіх боків та лози.
Порада: щоб розчин краще прилипав, досвідчені виноградарі додають до нього зовсім трохи господарського мила, натертого на тертці або рідке мило.
Також досвідчені виноградарі вигадали доволі хитрий спосіб боротьби з гусеницями. Для цього виноград і соду потрібно змішати в однакових пропорціях та посипати листя.
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