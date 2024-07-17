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Про це ви точно не знали — як врятувати врожай винограду, додавши просту соду

17 липня 2024 21:48
Анастасія Мироненко - Редактор
Що робить сода з виноградом — лайфхак фахівців, про який мало хто знає
Сода для великого врожаю винограду. Колаж: Новини.LIVE
Анастасія Мироненко - Редактор

Хто ж не мріє про великий врожай соковитого та солодкого винограду. З цієї ягоди українці готують на зиму варення, мариновані закуски, компоти й виготовляють домашнє вино. Проте, щоб рослина не тільки гарно вродила, а дала якісні, здорові плоди, вона потребує особливого догляду: поливу, обрізки, обробки від хвороб і, звичайно, підживлення. Щодо останнього, виноградарі вдалися до неймовірної хитрості.

Виявляється, повноцінно удобрити виноград, а також обробити можна за допомогою копійчаного засобу — соди. Який вона має вплив на рослину та як правильно її використовувати як добриво, ділимося далі у матеріалі. 

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Як сода впливає на якість та врожайність винограду 

Фахівці підкреслили, сода корисна для рослини, у першу чергу тим, що має антисептичні та антимікробні властивості. Тобто, вона здатна захистити виноград від багатьох хвороб. 

Сода ефективно бореться з:

  • грибками (до прикладу, з борошнистою росою та сірою гнилизною);
  • бактеріями;
  • іншими небезпечними для рослини мікроорганізми. 

Ще одна користь від соди — антиоксидантні властивості, які допомагають захистити виноград від впливу різних агресивних факторів:

  • забруднення повітря;
  • ультрафіолетові промені тощо.

Ще одна користь від соди, яку виноградарі цінують найбільше — вона допомагає зробити солодшими ягоди винограду.

 

Як сода впливає на якість та врожайність винограду
Харчова сода як захист від хвороб. Фото: google.com

Як правильно застосовувати соду на винограднику

Щоб захистити виноград від борошнистої роси або сірої гнилі, спеціалісти рекомендують застосовувати содовий розчин: 

  • сода — 5 ч. л.;
  • вода — 10 л;
  • рідину слід ретельно перемішати;
  • перелити певну кількість розчину у пульверизатор та обприскати кущі;
  • обробляють листя з усіх боків та лози.

Порада: щоб розчин краще прилипав, досвідчені виноградарі додають до нього зовсім трохи господарського мила, натертого на тертці або рідке мило.

Також досвідчені виноградарі вигадали доволі хитрий спосіб боротьби з гусеницями. Для цього виноград і соду потрібно змішати в однакових пропорціях та посипати листя.

 

Як правильно застосовувати соду на винограднику
Обробка винограду. Фото: google.com

Раніше ми писали, які засоби допоможуть побороти сіру гниль на винограді. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли та як правильно обрізати виноград влітку. 

Також радимо вам дізнатися, коли варто поливати виноград і як визначити, що йому не вистачає вологи.

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