Як врятувати виноград від сірої гнилі — ефективні поради дачникам

Спробуйте ці засоби від сірої гнилі на винограді, інакше втратите врожай
Якщо на винограді ви раптом помітили зелено-бурі плями — це є ознакою наявності сірої гнилі. Щоб врятувати врожай літньої ягоди, потрібно ефективно і своєчасно прибрати цю небажану проблему на своєму городі.
Про те, як це можна зробити, розповіли на сторінці "Аптека садівника" в соцмережі Instagram.
"Виноград — настільки популярна культура, що вирощують його навіть у південній Шотландії. А в Україні він чудово себе почуває, переживає зиму і довгі роки плодоносить, якщо підібрати відповідний сорт. Але поки ми в очікуванні соковитих і солодких ягід, хвороби культури можуть добре їх попсувати і навіть залишити нас без врожаю", — наголосили на сторінці в Instagram.
Як виникає сіра гниль на винограді
Досвідчені городники стверджують, що сіра гниль з’являється за умови температури від 20 до 30 градусів тепла і за наявності високого рівню вологи. На розвиток цієї хвороби вказує зникнення кольору і білий луб на однорічних пагонах рослини.
При цьому, постраждалі місця стають зелено-бурим кольором, а потім геть відмирають, а грона опадають. Через активний рух соку, особливо, коли надворі довго ллють дощі, ягоди тріскаються і "селять" на собі збудник захворювання, яке і зветься сірою гниллю.
Як боротися із сірою гниллю на винограді
За словами блогерів, для захисту врожаю винограду від цих хвороб варто приготувати ефективну суміш. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти, як:
- Фунгіцид "Цілитель" — 25 грамів
- Фунгіцид "Захисник" — 15 мілілітрів
- Вода — вісім літрів
Розчиніть комплекс цих речовин у воді та захистіть свій урожай від розвитку сірої гнилі.
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