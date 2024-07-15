Як врятувати виноград від сірої гнилі — ефективні поради дачникам

Ознака сірої гнилі на винограді. Фото: Decorexpro

Якщо на винограді ви раптом помітили зелено-бурі плями — це є ознакою наявності сірої гнилі. Щоб врятувати врожай літньої ягоди, потрібно ефективно і своєчасно прибрати цю небажану проблему на своєму городі.

Про те, як це можна зробити, розповіли на сторінці "Аптека садівника" в соцмережі Instagram.

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"Виноград — настільки популярна культура, що вирощують його навіть у південній Шотландії. А в Україні він чудово себе почуває, переживає зиму і довгі роки плодоносить, якщо підібрати відповідний сорт. Але поки ми в очікуванні соковитих і солодких ягід, хвороби культури можуть добре їх попсувати і навіть залишити нас без врожаю", — наголосили на сторінці в Instagram.

Як виникає сіра гниль на винограді

Досвідчені городники стверджують, що сіра гниль з’являється за умови температури від 20 до 30 градусів тепла і за наявності високого рівню вологи. На розвиток цієї хвороби вказує зникнення кольору і білий луб на однорічних пагонах рослини.

При цьому, постраждалі місця стають зелено-бурим кольором, а потім геть відмирають, а грона опадають. Через активний рух соку, особливо, коли надворі довго ллють дощі, ягоди тріскаються і "селять" на собі збудник захворювання, яке і зветься сірою гниллю.

Ознака наявності сірої гнилі на винограді. Фото: Vinovest

Як боротися із сірою гниллю на винограді

За словами блогерів, для захисту врожаю винограду від цих хвороб варто приготувати ефективну суміш. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти, як:

Фунгіцид "Цілитель" — 25 грамів

Фунгіцид "Захисник" — 15 мілілітрів

Вода — вісім літрів

Розчиніть комплекс цих речовин у воді та захистіть свій урожай від розвитку сірої гнилі.

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