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Попробуйте эти средства от серой гнили на винограде, иначе потеряете урожай

15 июля 2024 21:48
Екатерина Волченко - Редактор
Как спасти виноград от серой гнили — эффективные советы дачникам
Признак серой гнили на винограде. Фото: Decorexpro
Екатерина Волченко - Редактор

Если на винограде вы вдруг заметили зелено-бурые пятна — это признак наличия серой гнили. Чтобы спасти урожай летней ягоды, нужно эффективно и своевременно убрать эту нежелательную проблему на своем огороде.

О том, как это можно сделать, рассказали на странице "Аптека садівника" в соцсети Instagram.

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"Виноград — настолько популярная культура, что выращивают его даже в южной Шотландии. А в Украине он прекрасно себя чувствует, переживает зиму и долгие годы плодоносит, если подобрать подходящий сорт. Но пока мы в ожидании сочных и сладких ягод, болезни культуры могут хорошо их испортить и даже оставить нас без урожая", — отметили на странице в Instagram.

Как возникает серая гниль на винограде

Опытные огородники утверждают, что серая гниль появляется при температуре от 20 до 30 градусов тепла и при наличии высокого уровня влаги. На развитие этой болезни указывает исчезновение цвета и белый луб на однолетних побегах растения.

При этом, пострадавшие места становятся зелено-бурым цветом, а затем полностью отмирают, а гроздья опадают. Из-за активного сокодвижения, особенно, когда на улице долго льют дожди, ягоды трескаются и "селят" на себе возбудитель заболевания, которое и называется серой гнилью.

Признак наличия серой гнили на винограде
Признак наличия серой гнили на винограде. Фото: Vinovest

Как бороться с серой гнилью на винограде

По словам блогеров, для защиты урожая винограда от этих заболеваний следует приготовить эффективную смесь. Для этого вам понадобятся такие ингредиенты, как:

  • Фунгицид "Целитель" — 25 грамм
  • Фунгицид "Защитник" — 15 миллилитров
  • Вода — восемь литров

Растворите комплекс этих веществ в воде и защитите урожай от развития серой гнили.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно уничтожить войлочного клеща на виноградных листьях.

Раньше мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле винограда.

Также мы сообщали, когда лучше поливать виноград и как определить, что ему не хватает влаги.

болезнь советы огород виноград

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