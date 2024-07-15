Как спасти виноград от серой гнили — эффективные советы дачникам

Признак серой гнили на винограде. Фото: Decorexpro

Если на винограде вы вдруг заметили зелено-бурые пятна — это признак наличия серой гнили. Чтобы спасти урожай летней ягоды, нужно эффективно и своевременно убрать эту нежелательную проблему на своем огороде.

О том, как это можно сделать, рассказали на странице "Аптека садівника" в соцсети Instagram.

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"Виноград — настолько популярная культура, что выращивают его даже в южной Шотландии. А в Украине он прекрасно себя чувствует, переживает зиму и долгие годы плодоносит, если подобрать подходящий сорт. Но пока мы в ожидании сочных и сладких ягод, болезни культуры могут хорошо их испортить и даже оставить нас без урожая", — отметили на странице в Instagram.

Как возникает серая гниль на винограде

Опытные огородники утверждают, что серая гниль появляется при температуре от 20 до 30 градусов тепла и при наличии высокого уровня влаги. На развитие этой болезни указывает исчезновение цвета и белый луб на однолетних побегах растения.

При этом, пострадавшие места становятся зелено-бурым цветом, а затем полностью отмирают, а гроздья опадают. Из-за активного сокодвижения, особенно, когда на улице долго льют дожди, ягоды трескаются и "селят" на себе возбудитель заболевания, которое и называется серой гнилью.

Признак наличия серой гнили на винограде. Фото: Vinovest

Как бороться с серой гнилью на винограде

По словам блогеров, для защиты урожая винограда от этих заболеваний следует приготовить эффективную смесь. Для этого вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Фунгицид "Целитель" — 25 грамм

Фунгицид "Защитник" — 15 миллилитров

Вода — восемь литров

Растворите комплекс этих веществ в воде и защитите урожай от развития серой гнили.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно уничтожить войлочного клеща на виноградных листьях.

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