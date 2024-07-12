Навіщо обрізати виноград влітку тричі — поради садівникам

Обріжте виноград влітку тричі, і він "засипле" вас плодами — як це робити
Кожен справжній господар хоче виростити розкішний і солодкий виноград на своїй ділянці, але щоб цього досягти, потрібно ретельно його доглядати, зокрема, обрізати. Проте, в літній сезон досвідчені садівники рекомендують робити це тричі.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Обрізка винограду — коли це робити
Червень
Досвідчені дачники наголошують, що перша обрізка винограду проводиться у перший літній місяць. У червні варто обламувати молоді пагони і підв’язувати стебла, які дають плоди. Так можна розподілити навантаження між кистями із зав'яззю та порожніми пагонами. До того ж, саме у перший місяць літа утворюються пагони заміщення, які за рік дадуть плоди.
Липень
У другий літній місяць досвідчені садівники рекомендують обрізати зайві пасинки, а також обробляти рослини від різних шкідників і підживлювати землю навколо винограду. За допомогою цих простих, але дуже важливих дій можна виростити солодкий виноград і отримати небувалий врожай цієї культури.
Серпень
Третій етап обрізки винограду проводять саме у серпні — йдеться про карбування молодих пагонів. Експерти також радять обрізати декілька коренів у верхній частині, щоб нижня частина коріння винограду краще функціонувала і дала рясний урожай плодів.
Видалення вусиків на винограді — чи варто це робити
На питання, чи потрібно видаляти вусики на винограді, точної відповіді дати важко. Річ у тому, що можна як видаляти, так і залишати цю частину рослини. Якщо ви побачили, що кущ підв’язується до опори, можете сміливо обрізати вусики.
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