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Обріжте виноград влітку тричі, і він "засипле" вас плодами — як це робити

12 липня 2024 04:17
Катерина Волченко - Редактор
Навіщо обрізати виноград влітку тричі — поради садівникам
Садівник, який обрізає виноград. Фото: Alamy
Катерина Волченко - Редактор

Кожен справжній господар хоче виростити розкішний і солодкий виноград на своїй ділянці, але щоб цього досягти, потрібно ретельно його доглядати, зокрема, обрізати. Проте, в літній сезон досвідчені садівники рекомендують робити це тричі.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Обрізка винограду — коли це робити

Червень

Досвідчені дачники наголошують, що перша обрізка винограду проводиться у перший літній місяць. У червні варто обламувати молоді пагони і підв’язувати стебла, які дають плоди. Так можна розподілити навантаження між кистями із зав'яззю та порожніми пагонами. До того ж, саме у перший місяць літа утворюються пагони заміщення, які за рік дадуть плоди.

Обрезка зеленого винограда в саду
Обрізка зеленого винограду в саду. Фото: Decorexpro

Липень

У другий літній місяць досвідчені садівники рекомендують обрізати зайві пасинки, а також обробляти рослини від різних шкідників і підживлювати землю навколо винограду. За допомогою цих простих, але дуже важливих дій можна виростити солодкий виноград і отримати небувалий врожай цієї культури.

Серпень

Третій етап обрізки винограду проводять саме у серпні — йдеться про карбування молодих пагонів. Експерти також радять обрізати декілька коренів у верхній частині, щоб нижня частина коріння винограду краще функціонувала і дала рясний урожай плодів. 

Процедура обрезки винограда в саду
Процедура обрізки винограду в саду. Фото: Alamy

Видалення вусиків на винограді — чи варто це робити

На питання, чи потрібно видаляти вусики на винограді, точної відповіді дати важко. Річ у тому, що можна як видаляти, так і залишати цю частину рослини. Якщо ви побачили, що кущ підв’язується до опори, можете сміливо обрізати вусики. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто поливати виноград і як зрозуміти, що йому не вистачає води. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини не можна вирощувати біля винограду. 

Також ми повідомляли про те, як можна підручними засобами захистити виноград від птахів.

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