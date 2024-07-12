Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Обрежьте виноград летом трижды, и он "засыплет" вас плодами — как это делать arrow

Обрежьте виноград летом трижды, и он "засыплет" вас плодами — как это делать

12 июля 2024 04:17
Екатерина Волченко - Редактор
Зачем обрезать виноград летом трижды — советы садоводам
Садовод, обрезающий виноград. Фото: Alamy
Екатерина Волченко - Редактор

Каждый настоящий хозяин хочет вырастить роскошный и сладкий виноград на своем участке, но чтобы этого добиться, нужно тщательно за ним ухаживать, в частности, обрезать. Однако, в летний сезон опытные садоводы рекомендуют делать это трижды.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

Читайте также:

Обрезка винограда — когда это делать

Июнь

Опытные дачники отмечают, что первая обрезка винограда делается в первый летний месяц. В июне следует обламывать молодые побеги и подвязывать стебли, дающие плоды. Так можно распределить нагрузку между кистями с завязью и пустыми побегами. К тому же, именно в первый месяц лета образуются побеги замещения, которые через год дадут плоды.

Обрезка зеленого винограда в саду
Обрезка зеленого винограда в саду. Фото: Decorexpro

Июль

Во второй летний месяц опытные садоводы рекомендуют обрезать лишние пасынки, а также обрабатывать растение от разных вредителей и подпитывать землю вокруг винограда. С помощью этих простых, но очень важных действий можно вырастить сладкий виноград и получить небывалый урожай этой культуры.

Август

Третий этап обрезки винограда проводят именно в августе — речь идет о чеканке молодых побегов. Эксперты также советуют обрезать несколько корней в верхней части, чтобы нижняя часть корней винограда лучше функционировала и дала обильный урожай плодов.

Процедура обрезки винограда в саду
Процедура обрезки винограда в саду. Фото: Alamy

Удаление усиков на винограде — стоит ли это делать

На вопрос, нужно ли удалить усики на винограде, точный ответ дать трудно. Дело в том, что можно как удалять, так и оставить эту часть растения. Если вы увидели, что куст подвязывается к опоре, вы можете смело обрезать усики.

Напомним, мы писали о том, когда следует поливать виноград и как понять, что ему не хватает воды.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения нельзя выращивать возле винограда.

Также мы сообщали о том, как можно подручными средствами защитить виноград от птиц.

советы сад виноград обрезка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля