Зачем обрезать виноград летом трижды — советы садоводам

Садовод, обрезающий виноград. Фото: Alamy

Каждый настоящий хозяин хочет вырастить роскошный и сладкий виноград на своем участке, но чтобы этого добиться, нужно тщательно за ним ухаживать, в частности, обрезать. Однако, в летний сезон опытные садоводы рекомендуют делать это трижды.

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Обрезка винограда — когда это делать

Июнь

Опытные дачники отмечают, что первая обрезка винограда делается в первый летний месяц. В июне следует обламывать молодые побеги и подвязывать стебли, дающие плоды. Так можно распределить нагрузку между кистями с завязью и пустыми побегами. К тому же, именно в первый месяц лета образуются побеги замещения, которые через год дадут плоды.

Обрезка зеленого винограда в саду. Фото: Decorexpro

Июль

Во второй летний месяц опытные садоводы рекомендуют обрезать лишние пасынки, а также обрабатывать растение от разных вредителей и подпитывать землю вокруг винограда. С помощью этих простых, но очень важных действий можно вырастить сладкий виноград и получить небывалый урожай этой культуры.

Август

Третий этап обрезки винограда проводят именно в августе — речь идет о чеканке молодых побегов. Эксперты также советуют обрезать несколько корней в верхней части, чтобы нижняя часть корней винограда лучше функционировала и дала обильный урожай плодов.

Процедура обрезки винограда в саду. Фото: Alamy

Удаление усиков на винограде — стоит ли это делать

На вопрос, нужно ли удалить усики на винограде, точный ответ дать трудно. Дело в том, что можно как удалять, так и оставить эту часть растения. Если вы увидели, что куст подвязывается к опоре, вы можете смело обрезать усики.

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