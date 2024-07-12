Зачем обрезать виноград летом трижды — советы садоводам

Обрежьте виноград летом трижды, и он "засыплет" вас плодами — как это делать
Каждый настоящий хозяин хочет вырастить роскошный и сладкий виноград на своем участке, но чтобы этого добиться, нужно тщательно за ним ухаживать, в частности, обрезать. Однако, в летний сезон опытные садоводы рекомендуют делать это трижды.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Обрезка винограда — когда это делать
Июнь
Опытные дачники отмечают, что первая обрезка винограда делается в первый летний месяц. В июне следует обламывать молодые побеги и подвязывать стебли, дающие плоды. Так можно распределить нагрузку между кистями с завязью и пустыми побегами. К тому же, именно в первый месяц лета образуются побеги замещения, которые через год дадут плоды.
Июль
Во второй летний месяц опытные садоводы рекомендуют обрезать лишние пасынки, а также обрабатывать растение от разных вредителей и подпитывать землю вокруг винограда. С помощью этих простых, но очень важных действий можно вырастить сладкий виноград и получить небывалый урожай этой культуры.
Август
Третий этап обрезки винограда проводят именно в августе — речь идет о чеканке молодых побегов. Эксперты также советуют обрезать несколько корней в верхней части, чтобы нижняя часть корней винограда лучше функционировала и дала обильный урожай плодов.
Удаление усиков на винограде — стоит ли это делать
На вопрос, нужно ли удалить усики на винограде, точный ответ дать трудно. Дело в том, что можно как удалять, так и оставить эту часть растения. Если вы увидели, что куст подвязывается к опоре, вы можете смело обрезать усики.
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