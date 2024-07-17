Что делает сода с виноградом — лайфхак специалистов, о котором мало кто знает

Сода для большого урожая винограда. Коллаж: Новини.LIVE

Кто не мечтает о большом урожае сочного и сладкого винограда. Из этой ягоды украинцы готовят на зиму варенье, маринованные закуски, компоты и производят домашнее вино. Однако, чтобы растение не только красиво уродило, а дало качественные, здоровые плоды, оно требует особого ухода: полива, обрезки, обработки от вредителей и, конечно, подкормки. Что касается последнего, виноградари прибегли к невероятной хитрости.

Оказывается, полноценно удобрить виноград можно с помощью копеечного средства – соды. Какое оно оказывает влияние на растение и как правильно его использовать как удобрение, делимся далее в материале.

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Специалисты подчеркнули, что сода полезна для растения, в первую очередь тем, что обладает антисептическими и антимикробными свойствами. То есть, она способна оградить виноград от многих болезней.

Сода эффективно борется с:

грибками (к примеру, с мучнистой росой и серой гнилью);

бактериями;

другие опасные для растения микроорганизмы.

Еще одна польза от соды – антиоксидантные свойства , которые помогают защитить виноград от воздействия различных агрессивных факторов:

загрязнение воздуха;

ультрафиолетовые лучи и т.д.

Еще одна польза от соды, которую виноградари ценят больше всего – она помогает сделать слаще ягоды винограда.

Пищевая сода как защита от болезней. Фото: google.com

Как правильно применять соду на винограднике.

Чтобы защитить виноград от мучнистой росы или серой гнили, специалисты рекомендуют применять содовый раствор:

сода - 5 ч. л.;

вода - 10 л;

жидкость следует тщательно перемешать;

перелить определенное количество раствора в пульверизатор и опрыскать кусты;

обрабатывают листья со всех сторон и лозы.

Совет: чтобы раствор лучше прилипал, опытные виноградари добавляют к нему совсем немного хозяйственного мыла, натертого на терке или жидкое мыло.

Также опытные виноградари придумали довольно хитрый способ борьбы с гусеницами . Для этого виноград и соду нужно смешать в одинаковых пропорциях и посыпать листьями.

Раньше мы писали, какие средства помогут побороть серую гниль на винограде.

Напомним, мы рассказывали, когда и как правильно обрезать виноград летом.

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