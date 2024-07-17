Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Об этом вы точно не знали — как спасти урожай винограда, добавив простую соду arrow

Об этом вы точно не знали — как спасти урожай винограда, добавив простую соду

17 июля 2024 21:48
Анастасия Мироненко - Редактор
Что делает сода с виноградом — лайфхак специалистов, о котором мало кто знает
Сода для большого урожая винограда. Коллаж: Новини.LIVE
Анастасия Мироненко - Редактор

Кто не мечтает о большом урожае сочного и сладкого винограда. Из этой ягоды украинцы готовят на зиму варенье, маринованные закуски, компоты и производят домашнее вино. Однако, чтобы растение не только красиво уродило, а дало качественные, здоровые плоды, оно требует особого ухода: полива, обрезки, обработки от вредителей и, конечно, подкормки. Что касается последнего, виноградари прибегли к невероятной хитрости.

Оказывается, полноценно удобрить виноград можно с помощью копеечного средства – соды. Какое оно оказывает влияние на растение и как правильно его использовать как удобрение, делимся далее в материале.

Читайте также:

Как сода влияет на качество и урожайность винограда

Специалисты подчеркнули, что сода полезна для растения, в первую очередь тем, что обладает антисептическими и антимикробными свойствами. То есть, она способна оградить виноград от многих болезней.

Сода эффективно борется с:

  • грибками (к примеру, с мучнистой росой и серой гнилью);
  • бактериями;
  • другие опасные для растения микроорганизмы.

Еще одна польза от соды – антиоксидантные свойства , которые помогают защитить виноград от воздействия различных агрессивных факторов:

  • загрязнение воздуха;
  • ультрафиолетовые лучи и т.д.

Еще одна польза от соды, которую виноградари ценят больше всего – она помогает сделать слаще ягоды винограда.

 

Как сода влияет на качество и урожайность винограда
Пищевая сода как защита от болезней. Фото: google.com

Как правильно применять соду на винограднике.

Чтобы защитить виноград от мучнистой росы или серой гнили, специалисты рекомендуют применять содовый раствор:

  • сода - 5 ч. л.;
  • вода - 10 л;
  • жидкость следует тщательно перемешать;
  • перелить определенное количество раствора в пульверизатор и опрыскать кусты;
  • обрабатывают листья со всех сторон и лозы.

Совет: чтобы раствор лучше прилипал, опытные виноградари добавляют к нему совсем немного хозяйственного мыла, натертого на терке или жидкое мыло.

Также опытные виноградари придумали довольно хитрый способ борьбы с гусеницами . Для этого виноград и соду нужно смешать в одинаковых пропорциях и посыпать листьями.

Раньше мы писали, какие средства помогут побороть серую гниль на винограде.

Напомним, мы рассказывали, когда и как правильно обрезать виноград летом.

Также рекомендуем вам узнать, когда следует поливать виноград и как определить, что ему не хватает влаги.

лайфхаки советы сад виноград сода садоводство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца