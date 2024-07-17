Что делает сода с виноградом — лайфхак специалистов, о котором мало кто знает

Об этом вы точно не знали — как спасти урожай винограда, добавив простую соду
Кто не мечтает о большом урожае сочного и сладкого винограда. Из этой ягоды украинцы готовят на зиму варенье, маринованные закуски, компоты и производят домашнее вино. Однако, чтобы растение не только красиво уродило, а дало качественные, здоровые плоды, оно требует особого ухода: полива, обрезки, обработки от вредителей и, конечно, подкормки. Что касается последнего, виноградари прибегли к невероятной хитрости.
Оказывается, полноценно удобрить виноград можно с помощью копеечного средства – соды. Какое оно оказывает влияние на растение и как правильно его использовать как удобрение, делимся далее в материале.
Как сода влияет на качество и урожайность винограда
Специалисты подчеркнули, что сода полезна для растения, в первую очередь тем, что обладает антисептическими и антимикробными свойствами. То есть, она способна оградить виноград от многих болезней.
Сода эффективно борется с:
- грибками (к примеру, с мучнистой росой и серой гнилью);
- бактериями;
- другие опасные для растения микроорганизмы.
Еще одна польза от соды – антиоксидантные свойства , которые помогают защитить виноград от воздействия различных агрессивных факторов:
- загрязнение воздуха;
- ультрафиолетовые лучи и т.д.
Еще одна польза от соды, которую виноградари ценят больше всего – она помогает сделать слаще ягоды винограда.
Как правильно применять соду на винограднике.
Чтобы защитить виноград от мучнистой росы или серой гнили, специалисты рекомендуют применять содовый раствор:
- сода - 5 ч. л.;
- вода - 10 л;
- жидкость следует тщательно перемешать;
- перелить определенное количество раствора в пульверизатор и опрыскать кусты;
- обрабатывают листья со всех сторон и лозы.
Совет: чтобы раствор лучше прилипал, опытные виноградари добавляют к нему совсем немного хозяйственного мыла, натертого на терке или жидкое мыло.
Также опытные виноградари придумали довольно хитрый способ борьбы с гусеницами . Для этого виноград и соду нужно смешать в одинаковых пропорциях и посыпать листьями.
Раньше мы писали, какие средства помогут побороть серую гниль на винограде.
Напомним, мы рассказывали, когда и как правильно обрезать виноград летом.
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