Что делать, если гниет виноград — причины и действенные советы, которые спасут урожай

Женщина обрезает гнилую гроздь винограда. Фото: mukachevo.net

Нередко садоводы и дачники сталкиваются с проблемой, когда гроздья винограда начинают чернеть и гнить еще зелеными. Поэтому урожай сладких ягод может быть потерян.

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Гниет виноград — какие могут быть причины

Чаще урожай винограда начинает портиться из-за таких болезней как черная, белая и серая гниль.

Признаки черной гнили:

бурые пятна с черными краями на листьях;

ягоды становятся вдавленными.

Как проявляется серая гниль на винограде:

пятна коричневого цвета на листьях;

серый налет;

на поздних стадиях листья и плоды засыхают и покрываются плесенью.

При белой гнили можно заметить:

пятна желтой окраски на листьях и ягодах;

ягоды засыхают и становятся мелкими.

Конечно, когда на растении уже созревают плоды обработку спец средствами проводить поздно, ведь такие плоды будет невозможно употреблять и очень опасно. Однако есть натуральные средства, которые помогут остановить распространение болезни и не принесут вред здоровью.

Женщина обробатывает виноградник. Фото: mukachevo.net

Чем обработать виноград от гнили, чтобы спасти урожай

Необходимо приготовить такой натуральный и простой раствор:

сода — 60 г;

вода — 10 л.

Таким содовым раствором необходимо опрыскивать виноград каждые десять дней. Его можно использовать также для профилактики.

Кроме этого, чтобы предотвращать болезни, не сгущайте посадки, удаляйте больные гроздья, листья и побеги.

После сбора урожая проведите обработку — Рониланом или Ровралом. Обработать виноград против черной гнили нужно таким средством — в 10 л воды растворите 60 г Тиовита Джет и 25 г Ридомила Голд.

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