Что делать, если гниет виноград — причины и действенные советы, которые спасут урожай

Почему виноград чернеет и гниет еще зеленым — советы, которые спасут урожай
Нередко садоводы и дачники сталкиваются с проблемой, когда гроздья винограда начинают чернеть и гнить еще зелеными. Поэтому урожай сладких ягод может быть потерян.
Почему это происходит и как не потерять весь урожай винограда, рассказываем далее в материале.
Гниет виноград — какие могут быть причины
Чаще урожай винограда начинает портиться из-за таких болезней как черная, белая и серая гниль.
Признаки черной гнили:
- бурые пятна с черными краями на листьях;
- ягоды становятся вдавленными.
Как проявляется серая гниль на винограде:
- пятна коричневого цвета на листьях;
- серый налет;
- на поздних стадиях листья и плоды засыхают и покрываются плесенью.
При белой гнили можно заметить:
- пятна желтой окраски на листьях и ягодах;
- ягоды засыхают и становятся мелкими.
Конечно, когда на растении уже созревают плоды обработку спец средствами проводить поздно, ведь такие плоды будет невозможно употреблять и очень опасно. Однако есть натуральные средства, которые помогут остановить распространение болезни и не принесут вред здоровью.
Чем обработать виноград от гнили, чтобы спасти урожай
Необходимо приготовить такой натуральный и простой раствор:
- сода — 60 г;
- вода — 10 л.
Таким содовым раствором необходимо опрыскивать виноград каждые десять дней. Его можно использовать также для профилактики.
Кроме этого, чтобы предотвращать болезни, не сгущайте посадки, удаляйте больные гроздья, листья и побеги.
После сбора урожая проведите обработку — Рониланом или Ровралом. Обработать виноград против черной гнили нужно таким средством — в 10 л воды растворите 60 г Тиовита Джет и 25 г Ридомила Голд.
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