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Почему виноград чернеет и гниет еще зеленым — советы, которые спасут урожай

24 июля 2024 06:50
Анастасия Мироненко - Редактор
Что делать, если гниет виноград — причины и действенные советы, которые спасут урожай
Женщина обрезает гнилую гроздь винограда. Фото: mukachevo.net
Анастасия Мироненко - Редактор

Нередко садоводы и дачники сталкиваются с проблемой, когда гроздья винограда начинают чернеть и гнить еще зелеными. Поэтому урожай сладких ягод может быть потерян.

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Почему это происходит и как не потерять весь урожай винограда, рассказываем далее в материале.

Гниет виноград — какие могут быть причины

Чаще урожай винограда начинает портиться из-за таких болезней как черная, белая и серая гниль.

Признаки черной гнили:

  • бурые пятна с черными краями на листьях;
  • ягоды становятся вдавленными.

Как проявляется серая гниль на винограде:

  • пятна коричневого цвета на листьях;
  • серый налет;
  • на поздних стадиях листья и плоды засыхают и покрываются плесенью.

При белой гнили можно заметить:

  • пятна желтой окраски на листьях и ягодах;
  • ягоды засыхают и становятся мелкими.

Конечно, когда на растении уже созревают плоды обработку спец средствами проводить поздно, ведь такие плоды будет невозможно употреблять и очень опасно. Однако есть натуральные средства, которые помогут остановить распространение болезни и не принесут вред здоровью.

 

Почему виноград чернеет и гниет еще зеленым - что делать
Женщина обробатывает виноградник. Фото: mukachevo.net

Чем обработать виноград от гнили, чтобы спасти урожай  

Необходимо приготовить такой натуральный и простой раствор:

  • сода — 60 г;
  • вода — 10 л.

Таким содовым раствором необходимо опрыскивать виноград каждые десять дней. Его можно использовать также для профилактики.

Кроме этого, чтобы предотвращать болезни, не сгущайте посадки, удаляйте больные гроздья, листья и побеги.

После сбора урожая проведите обработку — Рониланом или Ровралом. Обработать виноград против черной гнили нужно таким средством — в 10 л воды растворите 60 г Тиовита Джет и 25 г Ридомила Голд.

 

Ранее мы рассказывали, почему важно обрезать абрикос летом и как это делать, чтобы не испортить урожай.

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