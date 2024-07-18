Як правильно обрізати абрикос влітку — поради дачникам

Молода жінка, яка збирає врожай абрикосів. Фото: Lokalmatador

Сьогодні абрикосове дерево можна зустріти чи не на кожній українській дачі, але його догляд відрізняється від догляду інших фруктових дерев, тому це варто враховувати. Зокрема, його необхідно обрізати влітку, щоб він "віддячив" вам хорошим урожаєм абрикосів.

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Абрикос, як й інші дерева в саду, потребує обрізки, щоб покращити свою врожайність. А якщо правильно це зробити, можна взагалі не перейматися за врожай. Ми пояснюємо, навіщо взагалі обрізати це фруктове дерево і як правильно це робити.

Велике абрикосове дерево з плодами. Фото: Pinterest

Для чого обрізати абрикосове дерево

Оскільки абрикос не може сам формувати урожай, у нього запліднюються всі квіти, а через перевантаження плодами псується загальний стан дерева, тому його необхідно обрізати. До того ж, потрібно видаляти гілки, які ламаються від перевантаження плодами, адже щороку зменшується кількість плодових бруньок.

Якщо ви не обрізатимете абрикос, може зіпсуватися і якість самих плодів, які здатні втратити свою соковитість і виростають дрібними. До того ж, обрізка абрикосу допоможе зміцнити його імунну систему, а також зробити його більш стійким до шкідників і різних захворювань.

Людина, яка обрізає дерево в саду. Фото: The Guardian

Як правильно обрізати абрикосове дерево

Обрізати потрібно молоді жируючі пагони, які більші, ніж 30 сантиметрів, пагони, які ростуть всередину крони, видаляти треба повністю, а ось пагони, які ростуть назовні, вкорочувати наполовину. Після цієї процедури необхідно ретельно полити абрикосове дерево.

При цьому, решту обрізки досвідчені садівники рекомендують робити пізно восени.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто обробляти абрикосове дерево після закінчення періоду цвітіння.

Раніше ми розповідали про те, чому на абрикосовому дереві немає плодів.

Також ми повідомляли про те, чому гниє абрикос і як врятувати врожай фрукту.