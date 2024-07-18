Как правильно обрезать абрикос летом — советы дачникам

Почему так важно обрезать абрикос летом и как это делать, чтобы не испортить урожай
Сегодня абрикосовое дерево можно встретить чуть ли не на каждой украинской даче, но его уход отличается от ухода за другими фруктовыми деревьями, поэтому это следует учитывать. В частности, его необходимо обрезать летом, чтобы он "отблагодарил" вас хорошим урожаем абрикосов.
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Абрикос, как и другие деревья в саду, нуждается в обрезке, чтобы улучшить свою урожайность. А если правильно это сделать, можно вообще не беспокоиться за урожай. Мы объясняем, зачем вообще обрезать это фруктовое дерево и как это правильно делать.
Для чего обрезать абрикосовое дерево
Поскольку абрикос не может сам формировать урожай, у него оплодотворяются все цветы, а из-за перегрузок плодами портится общее состояние дерева, поэтому его необходимо обрезать. К тому же, нужно удалять ветки, которые ломаются от перегрузки плодами, ведь ежегодно уменьшается количество плодовых почек.
Если вы не будете обрезать абрикос, может испортиться и качество самих плодов, которые способны потерять свою сочность и вырастают мелкими. К тому же, обрезка абрикоса поможет укрепить его иммунную систему, а также сделать его более устойчивым к вредителям и разным заболеваниям.
Как правильно обрезать абрикосовое дерево
Обрезать нужно молодые жирующие побеги, которые больше, чем 30 сантиметров, побеги, растущие в середину кроны, удалять надо полностью, а вот растущие снаружу побеги укорачивать наполовину. После этой процедуры необходимо тщательно полить абрикосовое дерево.
При этом, остальные обрезки опытные садоводы рекомендуют делать поздней осенью.
Напомним, мы писали о том, чем следует обрабатывать абрикосовое дерево после окончания периода цветения.
Раньше мы рассказывали о том, почему на абрикосовом дереве нет плодов.
Также мы сообщали о том, почему гниет абрикос и как спасти урожай фрукта.
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