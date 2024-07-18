Как правильно обрезать абрикос летом — советы дачникам

Молодая женщина, которая собирает урожай абрикосов. Фото: Lokalmatador

Сегодня абрикосовое дерево можно встретить чуть ли не на каждой украинской даче, но его уход отличается от ухода за другими фруктовыми деревьями, поэтому это следует учитывать. В частности, его необходимо обрезать летом, чтобы он "отблагодарил" вас хорошим урожаем абрикосов.

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Абрикос, как и другие деревья в саду, нуждается в обрезке, чтобы улучшить свою урожайность. А если правильно это сделать, можно вообще не беспокоиться за урожай. Мы объясняем, зачем вообще обрезать это фруктовое дерево и как это правильно делать.

Большое абрикосовое дерево с плодами. Фото: Pinterest

Для чего обрезать абрикосовое дерево

Поскольку абрикос не может сам формировать урожай, у него оплодотворяются все цветы, а из-за перегрузок плодами портится общее состояние дерева, поэтому его необходимо обрезать. К тому же, нужно удалять ветки, которые ломаются от перегрузки плодами, ведь ежегодно уменьшается количество плодовых почек.

Если вы не будете обрезать абрикос, может испортиться и качество самих плодов, которые способны потерять свою сочность и вырастают мелкими. К тому же, обрезка абрикоса поможет укрепить его иммунную систему, а также сделать его более устойчивым к вредителям и разным заболеваниям.

Человек, обрезающий дерево в саду. Фото: The Guardian

Как правильно обрезать абрикосовое дерево

Обрезать нужно молодые жирующие побеги, которые больше, чем 30 сантиметров, побеги, растущие в середину кроны, удалять надо полностью, а вот растущие снаружу побеги укорачивать наполовину. После этой процедуры необходимо тщательно полить абрикосовое дерево.

При этом, остальные обрезки опытные садоводы рекомендуют делать поздней осенью.

Напомним, мы писали о том, чем следует обрабатывать абрикосовое дерево после окончания периода цветения.

Раньше мы рассказывали о том, почему на абрикосовом дереве нет плодов.

Также мы сообщали о том, почему гниет абрикос и как спасти урожай фрукта.