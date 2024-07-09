Чому абрикос не родить — в чому причини і як повернути врожай

Велика кількість плодів на абрикосовому дереві. Фото: Pixabay

Сьогодні майже на кожній українській дачі можна побачити вирощене абрикосове дерево, але інколи буває так, що на ньому геть немає плодів. Якщо ви зіткнулися з такою самою проблемою, дізнайтеся, як можна виправити цю ситуацію з абрикосами раз і назавжди.

Про це розповідають на каналі "Молодий садівник" в YouTube.

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Чому на абрикосовому дереві немає плодів і що з цим робити

Якщо на дереві з абрикосами немає плодів, це означає, що ви його не встигли своєчасно обрізати. Річ у тому, що якщо не робити це, спочатку буде багато врожаю, але з часом гілки на дереві стають старими, а кількість бруньок різко зменшується.

Велике абрикосове дерево в саду. Фото: скриншот з YouTube

Тому його необхідно обрізати влітку, щоб у майбутньому це плодове дерево дало рясний врожай. Ця процедура робить дерево молодшим, а це, в свою чергу, збільшує кількість і якість плодів. Якщо зробити це влітку, то до осені на дереві відновлюється листя і затягуються місця, де ви обрізали гілки.

Як обрізати абрикосове дерево влітку

Спочатку оберіть тип крони, концентруючись на такому типі, як "ваза" або "чаша", які гарантують необхідне світло і провітрювання крони плодового дерева. Далі видаліть вертикальну гілку, яка розташована посередині та згущує дерево. Причому робити це краще ножівкою, адже так зрізи відновлюються краще.

Обрізка гілки абрикосового дерева посередині. Фото: скриншот з YouTube

Потім обріжте гілки, які перетинаються, ті, які розташовані в центрі чаші, і ті, які ростуть у різко вертикальному вигляді.

Обрізка гілок, які згущують абрикос. Фото: скриншот з YouTube

Дуже важливо залишати кільце діаметром у два-три міліметри, гілки, які виросли за рік, і одну гілку на верхівці кожного "рукава".

Коли обрізати абрикосове дерево влітку

Досвідчені садівники кажуть, що обрізати абрикос в літній сезон варто через десять або 15 днів після закінчення сезону збору врожаю. Річ у тому, що за цей час плодове дерево знову стає сильним і переходить у стан спокою.

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