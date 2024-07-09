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Не родить абрикос — чому та як відновити врожай на плодовому дереві

9 липня 2024 19:24
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Чому абрикос не родить — в чому причини і як повернути врожай
Велика кількість плодів на абрикосовому дереві. Фото: Pixabay
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Сьогодні майже на кожній українській дачі можна побачити вирощене абрикосове дерево, але інколи буває так, що на ньому геть немає плодів. Якщо ви зіткнулися з такою самою проблемою, дізнайтеся, як можна виправити цю ситуацію з абрикосами раз і назавжди.

Про це розповідають на каналі "Молодий садівник" в YouTube.

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Чому на абрикосовому дереві немає плодів і що з цим робити

Якщо на дереві з абрикосами немає плодів, це означає, що ви його не встигли своєчасно обрізати. Річ у тому, що якщо не робити це, спочатку буде багато врожаю, але з часом гілки на дереві стають старими, а кількість бруньок різко зменшується.

Большое абрикосовое дерево в саду
Велике абрикосове дерево в саду. Фото: скриншот з YouTube

Тому його необхідно обрізати влітку, щоб у майбутньому це плодове дерево дало рясний врожай. Ця процедура робить дерево молодшим, а це, в свою чергу, збільшує кількість і якість плодів. Якщо зробити це влітку, то до осені на дереві відновлюється листя і затягуються місця, де ви обрізали гілки.

Як обрізати абрикосове дерево влітку

Спочатку оберіть тип крони, концентруючись на такому типі, як "ваза" або "чаша", які гарантують необхідне світло і провітрювання крони плодового дерева. Далі видаліть вертикальну гілку, яка розташована посередині та згущує дерево. Причому робити це краще ножівкою, адже так зрізи відновлюються краще.

Обрезка ветки абрикосового дерева посередине
Обрізка гілки абрикосового дерева посередині. Фото: скриншот з YouTube

Потім обріжте гілки, які перетинаються, ті, які розташовані в центрі чаші, і ті, які ростуть у різко вертикальному вигляді.

Обрезка ветвей, которые сгущают абрикос
Обрізка гілок, які згущують абрикос. Фото: скриншот з YouTube

Дуже важливо залишати кільце діаметром у два-три міліметри, гілки, які виросли за рік, і одну гілку на верхівці кожного "рукава".  

Коли обрізати абрикосове дерево влітку

Досвідчені садівники кажуть, що обрізати абрикос в літній сезон варто через десять або 15 днів після закінчення сезону збору врожаю. Річ у тому, що за цей час плодове дерево знову стає сильним і переходить у стан спокою.

Нагадаємо, ми писали про те, чому на абрикосовому дереві гниють плоди і що з цим робити. 

Раніше ми розповідали про те, чому з дерева падають абрикоси і як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, чим варто обробляти абрикосове дерево після періоду цвітіння.

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