Почему абрикос не плодоносит — в чем причины и как вернуть урожай

Большое количество плодов на абрикосовом дереве. Фото: Pixabay

Сегодня почти на каждой украинской даче можно увидеть выращенное абрикосовое дерево, но иногда бывает так, что на нем нет плодов. Если вы столкнулись с такой же проблемой, узнайте, как исправить эту ситуацию с абрикосами раз и навсегда.

Об этом рассказывают на канале "Молодий садівник" в YouTube.

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Почему на абрикосовом дереве нет плодов и что с этим делать

Если на дереве с абрикосами нет плодов, значит, вы его не успели своевременно обрезать. Дело в том, что если не делать этого, сначала будет много урожая, но со временем ветки на дереве становятся старыми, а количество почек резко уменьшается.

Большое абрикосовое дерево в саду. Фото: скриншот с YouTube

Поэтому его необходимо обрезать летом, чтобы в будущем это плодовое дерево дало обильный урожай. Эта процедура делает дерево моложе, а это, в свою очередь, увеличивает количество и качество плодов. Если сделать это летом, то к осени на дереве восстанавливаются листья и затягиваются места, где вы обрезали ветки.

Как обрезать абрикосовое дерево летом

Сначала выберите тип кроны, концентрируясь на таком типе, как "ваза" или "чаша", которые гарантируют необходимый свет и проветривание кроны плодового дерева. Далее удалите вертикальную ветвь, расположенную посередине и сгущающую дерево. Причем, делать это лучше ножовкой, ведь так срезы восстанавливаются лучше.

Обрезка ветки абрикосового дерева в центре. Фото: скриншот с YouTube

Затем обрежьте ветви, которые пересекаются, те, которые расположены в центре чаши, и те, которые растут в резко вертикальном виде.

Обрезка веток, сгущающих абрикос. Фото: скриншот с YouTube

Очень важно оставлять кольцо диаметром в два-три миллиметра, ветки, которые выросли за год, и одну ветку на верхушке каждого "рукава".

Когда обрезать абрикосовое дерево летом

Опытные садоводы говорят, что обрезать абрикос в летний сезон следует через десять или 15 дней после окончания сезона сбора урожая. Дело в том, что за это время плодовое дерево снова становится сильным и переходит в состояние покоя.

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