Чим підживити огірки, щоб не було пустоцвіту — найкраще копійчане добриво

Щедрий врожай огірків на городі. Фото: freepik.com

Щоб мати гарний врожай огірків, треба звернути увагу на їх цвітіння. Секрет досвідчених городників полягає у забезпеченні більшої кількості "жіночих" суцвіть і меншої кількості "чоловічих" квіток на рослинах. У цьому може допомогти правильне підживлення.

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Що таке "чоловічі" та "жіночі" квіти на огірках

"Чоловічі" квіти, або пустоцвіти, зазвичай мають довгі тонкі квіткові стебла. Вони є джерелом пилку, але ніколи не дають плодів.

Тоді як "жіночі суцвіття" мають під суцвіттям потовщення — майбутній огірочок. Щоб цей огірок виріс у повноцінний плід, квітку треба запилити. Запилення відбувається за допомогою комах або вітру, іноді городникові доводиться робити це вручну.

Тобто на огірку мають бути присутні як "жіночі", так "чоловічі" квіти. Проте для щедрого врожаю "жіночих" суцвіть має бути набагато більше.

Чоловіча та жіноча квітки огірка. Фото: google.com

Чому на огірках з'являються пустоцвіти

Доволі часто трапляється таке, що на огірках багато пустоцвітів, це може статися через таке:

Посіяли занадто молоде насіння, наприклад, зібране минулого року. Найкраще використовувати чотирирічне насіння, або насіння, якому не менше 2-3 років. Неправильно підготували насіння до посадки. За правилами, перед посівом насіння замочують в розчині марганцівки, борної кислоти або спеціальних препаратів. Посадили огірки в тіні. Нестача світла може бути причиною пустоцвітів або призвести до опадання зав'язі. Неправильний полив. Огірки потребують багато води до та під час цвітіння, а під час плодоношення полив слід тимчасово припиняти. Неправильне підживлення. Якщо внести багато азотного добрива, рослина нарощує зелену масу, а плоди не формуються. Для формування майбутнього врожаю необхідні такі речовини, як калій та фосфор.

Добриво для огірків. Фото: google.com

Що робити, якщо на огірках є багато пустоцвітів — секрет правильного підживлення

Щоб на огірках сформувалася зав'язь, необхідно підживити рослини простим аптечним засобом, а саме — борною кислотою.

Підживлення огірків борною кислотою допомагає не лише збільшити кількість "жіночих" квіток, а й зміцнює зав’язі, роблячи їх міцними та стійкими до різних захворювань.

Рецепт добрива для формування зав'язі на огірках:

борна кислота — 5 г (1 ч. л.);

окріп — 200 мл (одна склянка);

вода — 10 л (відро).

Борну кислоту слід розчиняти виключно в окропі, адже у холодній воді це зробити неможливо. Далі рідину розводять у 10 л води. Після цього отриманий розчин потрібно влити в розпилювач і ретельно обприскати всі огіркові кущі з усіх боків. Найкраще це робити вранці, коли рослини активно вбирають поживні речовини.

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