Чому тріскаються помідори на городі — причини, ефективні методи боротьби

Людина, яка тримає тріснутий помідор. Фото: Pinterest

Червоні помідори — це доволі вибагливі рослини, які потребують особливого догляду. Інколи буває так, що томати починають тріскатися і гнити, тому якщо ви помітили цю проблему, негайно рятуйте свій врожай, щоб не залишитися "біля розбитого корита".

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Чому помідори починають тріскатися

Неправильний полив

Якщо ґрунт сухий і томатам не вистачає вологи, вони починають її швидко поглинати. Через це шкірка не встигає розтягуватися, і на ній виникають тріщини.

Невідповідний клімат

Помідори люблять, коли надворі від 22 до 25 градусів тепла, тому за неправильної температури їхній ріст зупиняється, а шкірка грубіє. Коли томати продовжують свій ріст, вони починають лопатись.

Червоний помідор, який тріснув. Фото: Epic Gardening

Неправильне живлення

Варто пам'ятати, що підживлювати помідори під час їхнього росту потрібно двічі на місяць і одночасно з поливом. У період розвитку помідорам потрібен калій і в жодному разі не концентровані компоненти.

Активне пасинкування

Деякі городники у момент дозрівання помідорів починають обрізати багато відростків і листя. Але експерти категорично не радять це робити, адже ті речовини, які могли б піти на листя, помідори віддають плодам, які, в свою чергу, під навантаженням починають лопатись.

Як врятувати помідори від тріскання

Щоб не дати томатам лопатися, регулярно поливайте їх:

У спеку — кожні два-три дні

У похмуру погоду — кожні п’ять-сім днів

Процес поливу помідорів на городі. Фото: Epic Gardening

До того ж, варто мульчувати помідори, щоб не дати ґрунту залишатися сухим, і провітрювати теплицю або поставити крапельний полив на городі. Та експерти радять одразу вибирати ті сорти, які витримують деформацію і не тріскаються за своєю природою.

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