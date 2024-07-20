Чому тріскаються помідори на городі — причини, ефективні методи боротьби

Помідори дозрівають і тріскаються — в чому причини і як врятувати урожай
Червоні помідори — це доволі вибагливі рослини, які потребують особливого догляду. Інколи буває так, що томати починають тріскатися і гнити, тому якщо ви помітили цю проблему, негайно рятуйте свій врожай, щоб не залишитися "біля розбитого корита".
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Чому помідори починають тріскатися
Неправильний полив
Якщо ґрунт сухий і томатам не вистачає вологи, вони починають її швидко поглинати. Через це шкірка не встигає розтягуватися, і на ній виникають тріщини.
Невідповідний клімат
Помідори люблять, коли надворі від 22 до 25 градусів тепла, тому за неправильної температури їхній ріст зупиняється, а шкірка грубіє. Коли томати продовжують свій ріст, вони починають лопатись.
Неправильне живлення
Варто пам'ятати, що підживлювати помідори під час їхнього росту потрібно двічі на місяць і одночасно з поливом. У період розвитку помідорам потрібен калій і в жодному разі не концентровані компоненти.
Активне пасинкування
Деякі городники у момент дозрівання помідорів починають обрізати багато відростків і листя. Але експерти категорично не радять це робити, адже ті речовини, які могли б піти на листя, помідори віддають плодам, які, в свою чергу, під навантаженням починають лопатись.
Як врятувати помідори від тріскання
Щоб не дати томатам лопатися, регулярно поливайте їх:
- У спеку — кожні два-три дні
- У похмуру погоду — кожні п’ять-сім днів
До того ж, варто мульчувати помідори, щоб не дати ґрунту залишатися сухим, і провітрювати теплицю або поставити крапельний полив на городі. Та експерти радять одразу вибирати ті сорти, які витримують деформацію і не тріскаються за своєю природою.
Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити помідори від шкідників і хвороб.
Раніше ми розповідали про те, як врятувати помідори на городі від сильної спеки.
Також ми повідомляли про те, як правильно підв’язувати помідори на городі.
Читайте Новини.LIVE!